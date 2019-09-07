Як у Луцьку святкуватимуть День міста: програма заходів на 12 –13 вересня





«Заходи вже розпочалися, окремі відбулися минулої неділі. А попереду ще багато цікавого», –



12 вересня



Святкові заходи на Театральному майдані:



11.00 Урочиста академія з нагоди Дня міста. Вручення державної нагороди та відзнак «Почесний громадянин міста Луцька».



12.00 Святковий концерт за участі Волинського народного хору та народного артиста України Василя Зінкевича.



16.00 Концерт естрадно-симфонічного оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.



17.30 Концерт творчих колективів та окремих виконавців м. Луцька.



впродовж дня:



- Галерея просто неба «Вони прославили наше місто»

- ярмарок народних ремесел

- Презентація промоційного туристичного відеоролика про місто.



Святкові заходи на вулиці Лесі Українки:



11.00 Акція «Луцьк на 100%» (інтерактивне опитування лучан про рідне місто)



14.00 Квест «Княжими стежками». Початок від Центру туристичної інформації



15.00 Відкриття виставки робіт луцьких художників «Графіка в межах міста». Галерея Мистецтв



17.00 Показові виступи школи GraceModelHouse. (вул. Лесі Українки, 52)



19.00 Гутірка «З історії Луцька…»



20.00 Проєкт «Кіно під зорями». Сквер «Зоряний»



впродовж дня:



- мистецькі презентації в рамках проекту «Мистецька вулиця»

- галерея просто неба «Луцьк. Віхи історії»



Святкові заходи у Луцькому Замку:



15.00 Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку»



15.00 Відкриття інформаційної таблиці, присвяченої найдавнішому сатиричному твору української літератури «Пашквіль». Площа Ринок



19.30 «На вікенд до Луцька»: нічна театралізована екскурсія Луцьким замком (для туристів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми)



Святкові заходи у Пару культури та відпочинку імені Лесі Українки:



13.00 Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку»



13.00 Презентація гри «Луцький Пан»



14.00 LutskFamilyFest – конкурс луцьких родин



14.00 Алея громадських організацій (представлення своєї діяльності) з елементами інтерактивну. (центральна алея)



14.00 Майстер-класи для дітей та молоді. (центральна алея)



16.00 Мистецький проект «Грає духовий оркестр». (центральний вхід)



18.00 Концерт камерної музики (дамба)



18.00 Концерт «На воді». («Луцька Венеція»)



18.00 Музичні імпровізації в окремих локаціях парку:



«На воді»

«На дамбі»

«Місток закоханих»



18.00 Вистава «Присмерк». Облмуздрамтеатр



19.00 Презентація алеї скульптур луцького скульптора, Почесного громадянина м. Луцька Миколи Голованя



впродовж дня:



- мистецький проект «Лісова пісня»(центральна алея)

- літературний подіум на алеї скульптур

- арт-локація «Місток закоханих»

- святкові фотозони



Святкові заходи на інших локаціях:



09.00 Фінал турніру з міні-футболу серед дорослих «Дворова ліга - 2020» (пр-т Перемоги, 16)



10.00 Відкритий шахово-шашковий турнір (Спортивний клуб «Біла тура»)



12.00 «Мій край живої музики й пісень» (Культурно-мистецький центр «Красне»)



13.00 Нагородження переможців турніру з міні-футболу серед дорослих «Дворова ліга - 2020» (пр-т Перемоги, 16)



13.00 «Люблю тебе, мій Луцьку» (Клуб «Сучасник»)



15.00 Святкова концертна програма «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)



16.00 Святкова концертна програма «Святкова палітра» (Будинок культури с. Прилуцьке)



16.00 Святкова концертна програма «Рідне місто моє…» (Теремнівський будинок культури)



17.00 Відкриття пам'ятника Анні Київській в рамках проекту «Шлях Королеви» (Сквер на пр-ті Волі, 3)



13 вересня



10.00 Фестиваль спорту (ДЮСШ № 3)



10.00 Відкритий шахово-шашковий турнір (Спортивний клуб «Біла тура»)



11.00 Акція «Луцьк на 100%» (інтерактивне опитування лучан про рідне місто) (вул. Лесі Українки)



11.00 Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (вул. Лесі Українки)



12.00 Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)



12.00 Презентація книги Петра Троневича «Оповідання з давньої історії Луцька», надрукованої шрифтом Брайля (вул. Драгоманова, 25)



13.00 Фестиваль «Я лучанка – я лучанин» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)



16.00 Підведення підсумків конкурсу малюнків «Таємниці Луцька» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)



16.00 Безкоштовна екскурсія «Луцьк - місто з душею!» (Початок від Центру туристичної інформації)



19.30 Місто у подарунок: «Вечірня екскурсія у Луцькому замку» (для місцевих жителів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми) (Луцький Замок)



Впродовж святкових днів:



3-8 вересня

Краєзнавча виставка «Древнє місто моє, підперезане стрічкою Стиру» (Центральна бібліотека для дорослих)



4-8 вересня

Книжкова ілюстративна виставка «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія № 3)



8 вересня



12.00 Краєзнавча година «Відкрий для себе місто Луцьк» (Бібліотека-філія «Прилуцьке»)



12.00 Відкриття виставки робіт учасників міжнародних художніх пленерів «Луцький замок» (Арт-галерея «Луцьк»)



9 вересня



16.00 Відкриття виставки робіт луцьких художників «Графіка в межах міста» (Галерея мистецтв)



11 вересня



15.00 Відкриття виставки творчих робіт мистецького об’єднання «Куля» (Художній музей)



1-13 вересня



- Заходи на інтернет-платформі #culture_online



1-30 вересня



- Виставка малюнків «Рідне місто моє» у Центральній бібліотеці для дорослих



- Онлайнфотофлешмоб«Тут завжди Луцько» (соціальні мережі Facebook та Інстаграм-сторінки департаменту сім’ї, молоді та спорту)



- Запуск нової онлайн рубрики «Відомі люди про Луцьк» (соціальна мережа Facebook)



- Промоакція-творчий конкурс «Я ЛЮБЛЮ ЛУЦЬК!» (на сторінках Центру туристичноїінформації та послуг у соціальних мережах Facebook та Instagram)



- виставка документів, присвячена Дню міста Луцька (бібліотека-філія № 3)



- тематична виставка «Почесні громадяни міста Луцька» (департамент ЦНАП)



- онлайн-виставка документів, присвячена Дню міста Луцька (на сайті Луцької міської ради, сторінка «Архівний відділ»)



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кошторис видатків на проведення у вересні 2020 року заходів з нагоди Дня міста передбачає потребу у 102 тисячах гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020-му Луцьк відзначає 935-у річницю із часу першої писемної згадки про місто. І хоча пандемія коронавірусу вплинула на святкування такої визначної дати, для лучан та гостей міста підготували різноманітні заходи. Всі вони відбуватимуться переважно на свіжому повітрі з дотриманням карантинних обмежень, встановлених на дату проведення кожного заходу.«Заходи вже розпочалися, окремі відбулися минулої неділі. А попереду ще багато цікавого», – повідомляють на сайті Луцької міської ради.Урочиста академія з нагоди Дня міста. Вручення державної нагороди та відзнак «Почесний громадянин міста Луцька».Святковий концерт за участі Волинського народного хору та народного артиста України Василя Зінкевича.Концерт естрадно-симфонічного оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.Концерт творчих колективів та окремих виконавців м. Луцька.- Галерея просто неба «Вони прославили наше місто»- ярмарок народних ремесел- Презентація промоційного туристичного відеоролика про місто.Акція «Луцьк на 100%» (інтерактивне опитування лучан про рідне місто)Квест «Княжими стежками». Початок від Центру туристичної інформаціїВідкриття виставки робіт луцьких художників «Графіка в межах міста». Галерея МистецтвПоказові виступи школи GraceModelHouse. (вул. Лесі Українки, 52)Гутірка «З історії Луцька…»Проєкт «Кіно під зорями». Сквер «Зоряний»- мистецькі презентації в рамках проекту «Мистецька вулиця»- галерея просто неба «Луцьк. Віхи історії»Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку»Відкриття інформаційної таблиці, присвяченої найдавнішому сатиричному твору української літератури «Пашквіль». Площа Ринок«На вікенд до Луцька»: нічна театралізована екскурсія Луцьким замком (для туристів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми)Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку»Презентація гри «Луцький Пан»LutskFamilyFest – конкурс луцьких родинАлея громадських організацій (представлення своєї діяльності) з елементами інтерактивну. (центральна алея)Майстер-класи для дітей та молоді. (центральна алея)Мистецький проект «Грає духовий оркестр». (центральний вхід)Концерт камерної музики (дамба)Концерт «На воді». («Луцька Венеція»)Музичні імпровізації в окремих локаціях парку:«На воді»«На дамбі»«Місток закоханих»Вистава «Присмерк». ОблмуздрамтеатрПрезентація алеї скульптур луцького скульптора, Почесного громадянина м. Луцька Миколи Голованя- мистецький проект «Лісова пісня»(центральна алея)- літературний подіум на алеї скульптур- арт-локація «Місток закоханих»- святкові фотозониФінал турніру з міні-футболу серед дорослих «Дворова ліга - 2020» (пр-т Перемоги, 16)Відкритий шахово-шашковий турнір (Спортивний клуб «Біла тура»)«Мій край живої музики й пісень» (Культурно-мистецький центр «Красне»)Нагородження переможців турніру з міні-футболу серед дорослих «Дворова ліга - 2020» (пр-т Перемоги, 16)«Люблю тебе, мій Луцьку» (Клуб «Сучасник»)Святкова концертна програма «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)Святкова концертна програма «Святкова палітра» (Будинок культури с. Прилуцьке)Святкова концертна програма «Рідне місто моє…» (Теремнівський будинок культури)Відкриття пам'ятника Анні Київській в рамках проекту «Шлях Королеви» (Сквер на пр-ті Волі, 3)Фестиваль спорту (ДЮСШ № 3)Відкритий шахово-шашковий турнір (Спортивний клуб «Біла тура»)Акція «Луцьк на 100%» (інтерактивне опитування лучан про рідне місто) (вул. Лесі Українки)Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (вул. Лесі Українки)Інтерактивний мистецький перформанс «Таємниці Луцького Замку» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)Презентація книги Петра Троневича «Оповідання з давньої історії Луцька», надрукованої шрифтом Брайля (вул. Драгоманова, 25)Фестиваль «Я лучанка – я лучанин» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)Підведення підсумків конкурсу малюнків «Таємниці Луцька» (Парк Героїв Майдану та Небесної Сотні)Безкоштовна екскурсія «Луцьк - місто з душею!» (Початок від Центру туристичної інформації)Місто у подарунок: «Вечірня екскурсія у Луцькому замку» (для місцевих жителів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми) (Луцький Замок)Краєзнавча виставка «Древнє місто моє, підперезане стрічкою Стиру» (Центральна бібліотека для дорослих)Книжкова ілюстративна виставка «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія № 3)Краєзнавча година «Відкрий для себе місто Луцьк» (Бібліотека-філія «Прилуцьке»)Відкриття виставки робіт учасників міжнародних художніх пленерів «Луцький замок» (Арт-галерея «Луцьк»)Відкриття виставки робіт луцьких художників «Графіка в межах міста» (Галерея мистецтв)Відкриття виставки творчих робіт мистецького об’єднання «Куля» (Художній музей)- Заходи на інтернет-платформі #culture_online- Виставка малюнків «Рідне місто моє» у Центральній бібліотеці для дорослих- Онлайнфотофлешмоб«Тут завжди Луцько» (соціальні мережі Facebook та Інстаграм-сторінки департаменту сім’ї, молоді та спорту)- Запуск нової онлайн рубрики «Відомі люди про Луцьк» (соціальна мережа Facebook)- Промоакція-творчий конкурс «Я ЛЮБЛЮ ЛУЦЬК!» (на сторінках Центру туристичноїінформації та послуг у соціальних мережах Facebook та Instagram)- виставка документів, присвячена Дню міста Луцька (бібліотека-філія № 3)- тематична виставка «Почесні громадяни міста Луцька» (департамент ЦНАП)- онлайн-виставка документів, присвячена Дню міста Луцька (на сайті Луцької міської ради, сторінка «Архівний відділ»)

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