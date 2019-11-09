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Смертельна аварія неподалік Борисполя: в ДТП постраждала ціла родина

Смертельна аварія неподалік Борисполя: в ДТП постраждала ціла родина
До Бориспільського шпиталю після масштабної ДТП на трасі під Києвом доправлені 12 осіб, усі були з різними травмами.

Про це повідомляє журналіст ТСН із медзакладу.

Нагадаємо, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення автівок: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

Водій з найбільш постраждалого від зіткнення з фурою авто помер.

Зараз стан трьох людей лікарі оцінюють, як вкрай важкий. Ще семеро у важкому стані. У них різні травми – закриті черепно-мозкові, травми черевної порожнини, різні перелами...  

Серед постраждалих ціла родина: тато, мама і трирічна дитина, її саме почали оперувати.

Особу однієї жінки досі не вдалося встановити, при ній не було документів.

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Теги: ДТП, Київ, постраждалі
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