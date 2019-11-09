Смертельна аварія неподалік Борисполя: в ДТП постраждала ціла родина
Сьогодні, 13:35
До Бориспільського шпиталю після масштабної ДТП на трасі під Києвом доправлені 12 осіб, усі були з різними травмами.
Про це повідомляє журналіст ТСН із медзакладу.
Нагадаємо, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення автівок: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.
Водій з найбільш постраждалого від зіткнення з фурою авто помер.
Зараз стан трьох людей лікарі оцінюють, як вкрай важкий. Ще семеро у важкому стані. У них різні травми – закриті черепно-мозкові, травми черевної порожнини, різні перелами...
Серед постраждалих ціла родина: тато, мама і трирічна дитина, її саме почали оперувати.
Особу однієї жінки досі не вдалося встановити, при ній не було документів.
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Про це повідомляє журналіст ТСН із медзакладу.
Нагадаємо, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення автівок: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.
Водій з найбільш постраждалого від зіткнення з фурою авто помер.
Зараз стан трьох людей лікарі оцінюють, як вкрай важкий. Ще семеро у важкому стані. У них різні травми – закриті черепно-мозкові, травми черевної порожнини, різні перелами...
Серед постраждалих ціла родина: тато, мама і трирічна дитина, її саме почали оперувати.
Особу однієї жінки досі не вдалося встановити, при ній не було документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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