На Волині знімають історичний фільм і наразі шукають гроші, аби продовжити проєкт





Про це пише видання



Сюжет фільму: Історія зв’язкової УПА – Ганни Абрамчук з Волині; бійця служби безпеки УПА – Степана Петраша з Калуша та Івана Залужного, ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, тісно переплітається із сучасною війною українського народу проти російського агресора.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знімають документальний фільм про зв'язкову УПА



Унікальність цього фільму в тому, що його герої – живі і саме на основі їхніх розповідей писався сценарій.



"Цей фільм-історія дасть можливість майбутньому поколінню українців знати правду. Глядач зможе знайти в цьому фільмі потрібне для себе: любов, вірність, відданість країні, бої, розлуку", - зазначають автори проекту.



Перші сцени фільму відзняли у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. У зйомках взяло участь більше сотні людей – це професійні актори з Луцька, Києва, серед них: Назар Борушок, Олексій Паламаренко.



Наступний етап зйомок фільму незабаром відбудеться в зоні бойових дій, де буде показано сучасну війну. Потім зйомки фільму будуть у Києві і знову ж на Волині.



Продюсером фільму, співсценаристом, автором ідеї є Михайло Ухман– журналіст сайту Цензор.НЕТ, доброволець російсько – української війни. Він давно мріяв увіковічнити пам'ять тих, хто в минулому столітті боровся і бореться за волю України. Дехто з чиновників та бізнесменів відгукнулися на його заклик – цих грошей вистачило на перший етап зйомок.



Тож наразі Михайло шукає гроші, щоб продовжити знімати цей історичний фільм. Він закликає усіх патріотів: чиновників, підприємців, діаспору, всі, кому небайдужа доля українського кіно – долучитися до цього проєкту.



Реквізити для фінансової допомоги: 4149439316662786 (приват) - Олег Ревега

IBAN UA643052990000026206888741162

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні проходять зйомки фільму "Шлях поколінь" про історію боротьби українського народу від Другої світової війни до вторгнення Росії в 2014 році.Про це пише видання Цензор.НЕТ. Сюжет фільму: Історія зв’язкової УПА –з Волині; бійця служби безпеки УПА –з Калуша та, ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, тісно переплітається із сучасною війною українського народу проти російського агресора.Унікальність цього фільму в тому, що його герої – живі і саме на основі їхніх розповідей писався сценарій."Цей фільм-історія дасть можливість майбутньому поколінню українців знати правду. Глядач зможе знайти в цьому фільмі потрібне для себе: любов, вірність, відданість країні, бої, розлуку", - зазначають автори проекту.Перші сцени фільму відзняли у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. У зйомках взяло участь більше сотні людей – це професійні актори з Луцька, Києва, серед них:Наступний етап зйомок фільму незабаром відбудеться в зоні бойових дій, де буде показано сучасну війну. Потім зйомки фільму будуть у Києві і знову ж на Волині.Продюсером фільму, співсценаристом, автором ідеї є– журналіст сайту Цензор.НЕТ, доброволець російсько – української війни. Він давно мріяв увіковічнити пам'ять тих, хто в минулому столітті боровся і бореться за волю України. Дехто з чиновників та бізнесменів відгукнулися на його заклик – цих грошей вистачило на перший етап зйомок.Тож наразі Михайло шукає гроші, щоб продовжити знімати цей історичний фільм. Він закликає усіх патріотів: чиновників, підприємців, діаспору, всі, кому небайдужа доля українського кіно – долучитися до цього проєкту.4149439316662786 (приват) - Олег РевегаIBAN UA643052990000026206888741162

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію