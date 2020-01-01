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На Волині знімають історичний фільм і наразі шукають гроші, аби продовжити проєкт

На Волині знімають історичний фільм і наразі шукають гроші, аби продовжити проєкт
В Україні проходять зйомки фільму "Шлях поколінь" про історію боротьби українського народу від Другої світової війни до вторгнення Росії в 2014 році.

Про це пише видання Цензор.НЕТ.

Сюжет фільму: Історія зв’язкової УПА – Ганни Абрамчук з Волині; бійця служби безпеки УПА – Степана Петраша з Калуша та Івана Залужного, ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, тісно переплітається із сучасною війною українського народу проти російського агресора.

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Унікальність цього фільму в тому, що його герої – живі і саме на основі їхніх розповідей писався сценарій.

"Цей фільм-історія дасть можливість майбутньому поколінню українців знати правду. Глядач зможе знайти в цьому фільмі потрібне для себе: любов, вірність, відданість країні, бої, розлуку", - зазначають автори проекту.

Перші сцени фільму відзняли у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. У зйомках взяло участь більше сотні людей – це професійні актори з Луцька, Києва, серед них: Назар Борушок, Олексій Паламаренко.

Наступний етап зйомок фільму незабаром відбудеться в зоні бойових дій, де буде показано сучасну війну. Потім зйомки фільму будуть у Києві і знову ж на Волині.

Продюсером фільму, співсценаристом, автором ідеї є Михайло Ухман– журналіст сайту Цензор.НЕТ, доброволець російсько – української війни. Він давно мріяв увіковічнити пам'ять тих, хто в минулому столітті боровся і бореться за волю України. Дехто з чиновників та бізнесменів відгукнулися на його заклик – цих грошей вистачило на перший етап зйомок.

Тож наразі Михайло шукає гроші, щоб продовжити знімати цей історичний фільм. Він закликає усіх патріотів: чиновників, підприємців, діаспору, всі, кому небайдужа доля українського кіно – долучитися до цього проєкту.

Реквізити для фінансової допомоги: 4149439316662786 (приват) - Олег Ревега
IBAN UA643052990000026206888741162

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Теги: фільм, зйомкм
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