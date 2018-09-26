Місце, де народжується щастя: у Луцьку відсвяткували першу річницю роботи перинатального центру. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку з урочистостями відсвяткували рік з моменту початку роботи Волинського обласного перинатального центру – унікального медичного закладу, який з впевненістю називають найпотужнішим в Україні.На святкування приїхав народний депутат, лідер партії «За майбутнє», прийшли представники обласної та міської влади, увесь медперсонал закладу та ті люди, яким це місце допомогло привести у цей світ їхню найбільшу любов – дітей.Директор перинатального центрурозповіла, що протягом першого року роботи у закладі прийняли 2540 пологів. За цей час тут побачили світ 2588 немовлят. 233 дитини у центрі народилися передчасно, серед них 21 дитина – з екстремально малою вагою (до 1 кілограма), 3 дитини народжені в терміні вагітності 24 тижні.«Усіх цих діток не просто виписали. Їх виписали з хорошим прогнозом на їхнє здоров’я і життя. Вони пішли додому на грудному вигодовуванні. І це величезна робота цього ще молодого, але вже злагодженого і потужного колективу», - сказала Ірина Горавська. І додала: «Я вірила в свою команду. І ми дійсно змогли». Очільниця закладу подякувала усім причетним до того, що заклад після 18 років будівництва нарешті відкрив свої двері. «Країна, яка відкриває пологові будинки, має майбутнє», - сказала вона.Ірина Горавська додала, що разом з благодійним фондом Ігор Палиці «Тільки разом» поруч з приміщенням центру заклали сквер, де висаджують унікальні квітучі дерева. Окрім того, вона наголосила, що Ігор Палиця і як керівник благодійного фонду, і як тодішній голова Волиньради, а згодом і як нардеп доклав максимальних зусиль, аби довгобуд нарешті запрацював і став одним з найпотужніших медичних закладів України. Тож наступним надала слово саме Ігорю Палиці.Він зауважив, що його особистий пріоритет та пріоритет роботи його фонду – це освіта, медицина і спорт.«Якщо нація нездорова, неосвічена, якщо вона не має наукових прогресій для того, щоб розвиватися інтелектуально і інноваційно, то ця нація не має можливості вже існувати в сучасному суспільстві», - зауважив Ігор Палиця.Він подякував колективу і його очільниці за те, що демонструють успішні результати роботи й побажав досягнень у майбутньому. Окрім того, його делегували вручити Ірині Горавській ключі від 5 квартир, які обласна рада передала під службове житло для працівників перинатального центру.Вітальні слова лунали також від голови обласної ради, заступника голови Волинської ОДА, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, президента Асоціації неонатологів Українита інших.Від імені директорів медичних закладів Луцька перинатальний центр із першою річницею діяльності привітала керівниця Луцької міської клінічної лікарніНайприємнішими ж та найемоційнішими моментами були виступи жінок, для яких перинатальний центр став місцем, де народилося найбільше щастя їхнього життя – їхні діти.Так, синстав першим малюком, який рік тому побачив світ у перинатальному центрі. Жінка зауважила, що медперсонал центру став для неї родиною.«Звичайно, нелегко виносити і народити дитину. Але коли потрапляєш у заклад, де є професійний колектив, відданість справі і добро, то кращого вагітній жінці годі і бажати. Я вдячна всьому колективу за ту любов, за те відчуття родини, за те відчуття, ніби ти вдома», - висловилася пані Ірина.Натомість хлопчикнародився у перинатальному центрі лише днями. Сьогодні ж на очах у всіх відбулася урочиста виписка малюка із мамою. До слова, тато Макара – лікар перинатального центру.Зауважимо, що спорудження центру загалом обійшлося у понад 228 мільйонів гривень, з них 117 – з обласного бюджету. Крім того, майже 10 мільйонів виділив Фонд, ще мільйон – фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».