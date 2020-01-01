Залучення інвесторів, акцент на освіту та об’єднання опонентів: про що говорили на форумі партії «За майбутнє» у Луцьку

Ігор Палиця, під час форуму у Луцьку обговорили проблеми, окреслили основні напрямки руху та розповіли про пріоритетні напрямки розвитку країни і Волині зокрема.



Відбулося це у п’ятницю, 11 вересня, у замку Любарта.



Народний депутат Ігор Гузь привітав усіх учасників форуму і відзначив, що сьогодні у стінах Луцького замку зібралися ті люди, із якими майбутнє Волині буде пов’язане щонайменше на наступні 5 років – майбутні голови ОТГ, майбутні міські голови Луцька, Нововолинська, Ковеля, майбутній голова обласної ради.



«На жаль, центральні структури – президент, уряд, більшість у Верховній Раді – плюнули на інтереси волинян. Областю керують люди, які не знають, що таке Волинь, що таке райони, громади. Надія волинян є на всіх нас. Що ми зможемо у наступні 5 років відбудувати наш край, край, який ми любимо. У нас є потужна команда, яка готова брати відповідальність. І у нас є потужний лідер – Ігор Палиця, який веде цю команду, без сумніву, до перемоги у нашій Волинській області», - мовив Ігор Гузь.



Нардеп окреслив перспективи розвитку регіону, як прикордонного. За його словами, передусім потрібно звернути увагу на транспортне сполучення і прокласти «артерії» до всіх куточків краю. Другий важливий момент, за словами нардепа, – енергія людей, які хочуть змінювати ситуацію в області. Зокрема, партія «За майбутнє» має потужну команду, серед них – кандидат на пост міського голови Луцька Ігор Поліщук, кандидат у мери княжого міста Ігор Пальонка, кандидат у мери Нововолинська Борис Карпус, кандидат у мери Ковеля Ігор Чайка. Третій важливий аспект – розвиток інвестицій.



«Ми багато втратили за останні роки. Наступні роки – наш шанс залучати в нашу область інвестиції. Для цього треба не сидіти м’яким місцем на стільці, не дивитися в минуле, а шукати інвестора, зокрема за кордоном. Їхати переконувати, створювати індустріальні парки і розвивати область. Просто так нічого не буває. Ми з вами – нова енергія нашої області», - наголосив Гузь.



Своєю чергою, народна депутатка Ірина Констанкевич зауважила, що акценти потрібно робити й на розвиток освітньої та медичної галузей:



«Усі провідні економісти світу вже кілька десятиліть тому встановили, що найголовніші інвестиції потрібно робити в освіту, професію і медицину, бо саме вони формують людський капітал. Без людського капіталу майбутнього у нас немає: ні на Волині, ні в Україні, на в світі. Тому освіта для нашої партії та нардепів є засадничою».



Щодо освіти, вважає Констанкевич, вона повинна бути доступною не лише у містах, а й у кожному селі, де є діти. Тому нардепи від Волині послідовно відстоюють будівництво шкіл. До слова, лише у 23 окрузі нині їх зводять аж чотири, одну школу побудували фактично за рік – у селі Карасин. Сталося це під керівництвом голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка, котрий також у команді «За майбутнє».



«Таких людей у нашій команді десятки, сотні. Конкретними справами, реальними, дієвими ми рухаємося у майбутнє», - сказала Ірина Констанкевич і додала, головне завдання – зробити соціальну політику політикою можливостей.



Нардеп В’ячеслав Рубльов зачепив ще один важливий процес – децентралізацію. Він нагадав, що ще на початках реформи в області налічувалося 420 громад, на сьогодні їх лише 54.



«Сьогодні керівники цих громад, успішні керівники, присутні на цьому форумі. Сьогодні в процесі децентралізації ми повинні як ніколи розуміти, що кадри вирішують все. На жаль, рік тому ми вірили хорошим людям, які були, наприклад, хорошими фотографами, перукарями, але, на жаль, вони не виправдали наших сподівань. Людина професійна тоді, коли бере відповідальність за громаду, коли бере відповідальність за команду, коли команду будують з місцевої ради до обласної, із обласної – до Верховної Ради. І саме приклад Волинської обласної ради показав, як успішно може діяти місцеве самоврядування», - констатував Рубльов. Необхідно не забувати й про фінансову децентралізацію, каже нардеп. На сьогодні кошти, котрі мали б виділити на інвестиційний розвиток, так і не надійшли. Тож голови ОТГ мусять «перекроювати» бюджети.



«Будівництво країни починається з кожного села, з кожного міста. Ми повинні обирати своїх людей, які будуть відстоювати інтереси громад», - закликав В’ячеслав Рубльов і попросив відкинути усі речі, що розз’єднували раніше, об’єднавшись заради майбутнього Волині.



Присутні на форуму активно брали участь у дискусії, цікавлячись подальшою долею державних адміністрацій, облаштуванням сервісних зон, розвитком професійно-технічної освіти тощо.



«Тут сьогодні зібралися колишні опоненти, свого часу члени різних партій, люди із різними віросповіданнями, рівнем достатку», - розпочав свій виступ лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця.



«Ми попрацювали з колегами в обласній раді з різних партій і зрозуміли, що коли нас намагаються політично стравити між собою, це точно не потрібно на рівні Волинської області, а потрібно там, на рівні Києва, щоб помірятися м’язами. Ми чітко працювали, ми зрозуміли, що розподіл має бути рівномірним на всі ОТГ. Так, десь були перекоси, десь ще впливали політичні принципи «з нами ти чи ні». Сьогодні в цій залі принципи уже відсутні. Сьогодні в цьому залі сидять всі ті, хто точно переможе на виборах в області», - продовжив нардеп.



Політик розповів, чому він та колись його запеклий супротивник Степан Івахів тепер ідуть пліч-о-пліч.



«Ми сварилися зі Степаном Петровичем ну просто на смерть. Потім сіли, щоб розібратися за що сваримось. Він був за Порошенка, я за Шевченка і Зеленського, він за своє бачення бізнесу, я за своє… Але різниця у нас була лише в тих партіях, які представляємо. Усі інші цілі і завдання у нас були однакові», - зізнався Ігор Палиця.



З його слів, тепер колишні опоненти крок за кроком стають друзями, хоча ще вчора вважали один одного ворогами. Усе – щоб на ділі зробити Україну і Волинь зокрема потужними, конкурентоспроможними та процвітаючими.



«Так само має бути тут зі всіма у цьому залі. За півтора місяці ми повинні зробити усе можливе, обійти кожного ніжками і переконати потенційних виборців, що ми точно та команда, що принесе щастя Волині, що ми точно та команда, яка принесе щастя Тернопільщині, Львівщині, Франківщині, Сумщині. Я об’їздив уже половину України і до кінця виборчих перегонів об’їду ще половину. Усюди проблеми одні й ті ж. У нас катастрофа зараз в усьому, але ще є час, щоб зупинити цю катастрофу, зробити так, щоб вона відходила назад, зробити так, щоб у нас народжувалося більше, аніж вмирало, щоб кожен українець повернувся з-за кордону сюди», - звернувся лідер політичної сили «За майбутнє» до присутніх на форумі.



«Я зняв краватку, бо, знаєте, лідер партії демократичний, а я дуже парадний», - пожартував народний депутат Степан Івахів. Він зізнався, що завжди і у Верховній Раді, і у бізнесі викладається сповна, проте поки кожен волинянин, поки кожен українець не відчує себе щасливим у рідній країні, справа виконана не до кінця:

«Кожного разу я кажу: «Люди, я реаліст, я людина прагматична, не романтик. До тих пір, поки ви не скажете, що вам стало жити краще, я не зробив нічого. Я просто сильно старався».



«Тому я в цій команді, тому я сьогодні тут. Бо я точно знаю, що я не все зробив. У мене є амбіції. Я колись пішов у політику і не вважаю, що я зробив усе можливе. Я вірю, що з цими людьми ми досягнемо успіху, бо у них також є амбіції, особливо стосовно рідного краю – Волині», - наголосив Степан Івахів. Поділився Степан Петрович і тим, що у лідера партії «За майбутнє» було безліч пропозицій від знаних людей, які обіцяли все, що завгодно.



«Але у нього є такі ж амбіції, бо він багато часу присвятив області. Я впевнений, що він не дасть задню, хоча в нього проблем більше, аніж у нас всіх разом взятих. Бажаю, щоб на Волині був найвищий, недосяжний відсоток у нашої політичної сили», - підсумував нардеп.



«Немає в Україні жодної політичної партії, яка б мала лідера, що настільки щиро вболіває за країну. Немає жодних сумнівів у щирості і прагненнях Ігоря Петровича зробити Україну сильною і успішною, зробити наше місто гарним і потужним», - підхопив радник мера Луцька та кандидат на крісло міського голови Ігор Поліщук і назвав конкретні приклади успішних дій.



Так, наприклад, у грудні, коли світ зіштовхнувся з небаченою досі проблемою – пандемією коронавірусу – область не чекала плану дій із органів центральної влади, котра була фактично паралізована. Під координацією Ігоря Петровича міська та обласна ради, фонд «Тільки разом» виділили чи не найбільші в країні кошти, аби підготуватися до боротьби з хворобою. Луцьк – перше місто, що не погодилося із включенням до «червоної зони», що повністю б паралізувало роботу транспорту, навчальних закладів, бізнесу тощо.



Ігор Поліщук розповів, що команда партії «За майбутнє» окреслила декілька пунктів, які обов’язково та у першу чергу потрібно втілити в життя. Зокрема,



Окрім того, у місті мають намір відремонтувати проспект Волі, площу перед приміщенням РАЦСу, проспект Грушевського, вулиці Львівську, Володимирську, Дубнівську, непарну частину проспекту Соборності. Особливий акцент також робитимуть на ремонті магістральних вулиць міста, будуть продовжувати роботу з ремонтів доріг у приватному секторі, прибудинкових територій.



Планують відкрити ще декілька скверів – сквер авіаторів на вулиці Грушевського, біля навчально-методичного центру профспілок на проспекті Відродження, на бульварі Дружби Народів, біля приміщення історичного факультету. Окрім того, обіцяють розпочати масштабну роботу з оновлення парку імені 900-річчя Луцька, оскільки там майже повністю відсутній благоустрій.



Особливий пункт серед намірів – реалізація проекту з реконструкції очисних споруд. За словами Ігоря Поліщука, 47 років ними ніхто не займався.



Міська влада, з-поміж іншого, має намір «вдихнути життя» у Старе місто, повернути йому цікавість та привабливість для лучан та гостей Луцька.



«Сьогодні ми почули, що ми розуміємо, що треба змінити і як це робити. Але я хотів би наголосити, що у півтора місяця до епідемії. Ми повинні створити кисневі місця в лікарнях Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинська та інших міст. Ми маємо вкласти кошти для того, аби збільшити кількість тестувань, тоді епідемію ми чітко подолаємо, ми просто будемо лікувати хворих і нічого страшного не трапиться. А потім будемо будувати школи, садочки, парки спортивні комплекси… Сьогодні на превеликий жаль держава нам ні в чому не допомогла. Останні гроші ми дали на обласні лікарні і будемо допомагати ще від своїх фондів, якщо буде потрібно. Ми повинні зараз волинян від цієї біди захистити», - сказав лідер партії «За майбутнє».



Нині ж статистика не відповідає реальній кількості хворих, адже ПЛР-тестування проводять зі значною затримкою, каже Ігор Палиця.



«Ми переможемо цю біду, і біду крадіїв, і біду хабарників, і всю ту біду, яка 29 років сидить у цій країні. У нас все вийде! До роботи!», - підсумував Ігор Петрович результати форуму прихильників партії.



А наостанок – спільне фото про цей знаковий день.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихильники політичної партії «За майбутнє», лідером якої є народний депутат, під час форуму у Луцьку обговорили проблеми, окреслили основні напрямки руху та розповіли про пріоритетні напрямки розвитку країни і Волині зокрема.Відбулося це у п’ятницю, 11 вересня, у замку Любарта.Народний депутатпривітав усіх учасників форуму і відзначив, що сьогодні у стінах Луцького замку зібралися ті люди, із якими майбутнє Волині буде пов’язане щонайменше на наступні 5 років – майбутні голови ОТГ, майбутні міські голови Луцька, Нововолинська, Ковеля, майбутній голова обласної ради.«На жаль, центральні структури – президент, уряд, більшість у Верховній Раді – плюнули на інтереси волинян. Областю керують люди, які не знають, що таке Волинь, що таке райони, громади. Надія волинян є на всіх нас. Що ми зможемо у наступні 5 років відбудувати наш край, край, який ми любимо. У нас є потужна команда, яка готова брати відповідальність. І у нас є потужний лідер – Ігор Палиця, який веде цю команду, без сумніву, до перемоги у нашій Волинській області», - мовив Ігор Гузь.Нардеп окреслив перспективи розвитку регіону, як прикордонного. За його словами, передусім потрібно звернути увагу на транспортне сполучення і прокласти «артерії» до всіх куточків краю. Другий важливий момент, за словами нардепа, – енергія людей, які хочуть змінювати ситуацію в області. Зокрема, партія «За майбутнє» має потужну команду, серед них – кандидат на пост міського голови Луцька, кандидат у мери княжого міста, кандидат у мери Нововолинська, кандидат у мери Ковеля. Третій важливий аспект – розвиток інвестицій.«Ми багато втратили за останні роки. Наступні роки – наш шанс залучати в нашу область інвестиції. Для цього треба не сидіти м’яким місцем на стільці, не дивитися в минуле, а шукати інвестора, зокрема за кордоном. Їхати переконувати, створювати індустріальні парки і розвивати область. Просто так нічого не буває. Ми з вами – нова енергія нашої області», - наголосив Гузь.Своєю чергою, народна депутатказауважила, що акценти потрібно робити й на розвиток освітньої та медичної галузей:«Усі провідні економісти світу вже кілька десятиліть тому встановили, що найголовніші інвестиції потрібно робити в освіту, професію і медицину, бо саме вони формують людський капітал. Без людського капіталу майбутнього у нас немає: ні на Волині, ні в Україні, на в світі. Тому освіта для нашої партії та нардепів є засадничою».Щодо освіти, вважає Констанкевич, вона повинна бути доступною не лише у містах, а й у кожному селі, де є діти. Тому нардепи від Волині послідовно відстоюють будівництво шкіл. До слова, лише у 23 окрузі нині їх зводять аж чотири, одну школу побудували фактично за рік – у селі Карасин. Сталося це під керівництвом голови Прилісненської ОТГ, котрий також у команді «За майбутнє».«Таких людей у нашій команді десятки, сотні. Конкретними справами, реальними, дієвими ми рухаємося у майбутнє», - сказала Ірина Констанкевич і додала, головне завдання – зробити соціальну політику політикою можливостей.Нардепзачепив ще один важливий процес – децентралізацію. Він нагадав, що ще на початках реформи в області налічувалося 420 громад, на сьогодні їх лише 54.«Сьогодні керівники цих громад, успішні керівники, присутні на цьому форумі. Сьогодні в процесі децентралізації ми повинні як ніколи розуміти, що кадри вирішують все. На жаль, рік тому ми вірили хорошим людям, які були, наприклад, хорошими фотографами, перукарями, але, на жаль, вони не виправдали наших сподівань. Людина професійна тоді, коли бере відповідальність за громаду, коли бере відповідальність за команду, коли команду будують з місцевої ради до обласної, із обласної – до Верховної Ради. І саме приклад Волинської обласної ради показав, як успішно може діяти місцеве самоврядування», - констатував Рубльов. Необхідно не забувати й про фінансову децентралізацію, каже нардеп. На сьогодні кошти, котрі мали б виділити на інвестиційний розвиток, так і не надійшли. Тож голови ОТГ мусять «перекроювати» бюджети.«Будівництво країни починається з кожного села, з кожного міста. Ми повинні обирати своїх людей, які будуть відстоювати інтереси громад», - закликав В’ячеслав Рубльов і попросив відкинути усі речі, що розз’єднували раніше, об’єднавшись заради майбутнього Волині.Присутні на форуму активно брали участь у дискусії, цікавлячись подальшою долею державних адміністрацій, облаштуванням сервісних зон, розвитком професійно-технічної освіти тощо.«Тут сьогодні зібралися колишні опоненти, свого часу члени різних партій, люди із різними віросповіданнями, рівнем достатку», - розпочав свій виступ лідер партії «За майбутнє»«Ми попрацювали з колегами в обласній раді з різних партій і зрозуміли, що коли нас намагаються політично стравити між собою, це точно не потрібно на рівні Волинської області, а потрібно там, на рівні Києва, щоб помірятися м’язами. Ми чітко працювали, ми зрозуміли, що розподіл має бути рівномірним на всі ОТГ. Так, десь були перекоси, десь ще впливали політичні принципи «з нами ти чи ні». Сьогодні в цій залі принципи уже відсутні. Сьогодні в цьому залі сидять всі ті, хто точно переможе на виборах в області», - продовжив нардеп.Політик розповів, чому він та колись його запеклий супротивниктепер ідуть пліч-о-пліч.«Ми сварилися зі Степаном Петровичем ну просто на смерть. Потім сіли, щоб розібратися за що сваримось. Він був за Порошенка, я за Шевченка і Зеленського, він за своє бачення бізнесу, я за своє… Але різниця у нас була лише в тих партіях, які представляємо. Усі інші цілі і завдання у нас були однакові», - зізнався Ігор Палиця.З його слів, тепер колишні опоненти крок за кроком стають друзями, хоча ще вчора вважали один одного ворогами. Усе – щоб на ділі зробити Україну і Волинь зокрема потужними, конкурентоспроможними та процвітаючими.«Так само має бути тут зі всіма у цьому залі. За півтора місяці ми повинні зробити усе можливе, обійти кожного ніжками і переконати потенційних виборців, що ми точно та команда, що принесе щастя Волині, що ми точно та команда, яка принесе щастя Тернопільщині, Львівщині, Франківщині, Сумщині. Я об’їздив уже половину України і до кінця виборчих перегонів об’їду ще половину. Усюди проблеми одні й ті ж. У нас катастрофа зараз в усьому, але ще є час, щоб зупинити цю катастрофу, зробити так, щоб вона відходила назад, зробити так, щоб у нас народжувалося більше, аніж вмирало, щоб кожен українець повернувся з-за кордону сюди», - звернувся лідер політичної сили «За майбутнє» до присутніх на форумі.«Я зняв краватку, бо, знаєте, лідер партії демократичний, а я дуже парадний», - пожартував народний депутат Степан Івахів. Він зізнався, що завжди і у Верховній Раді, і у бізнесі викладається сповна, проте поки кожен волинянин, поки кожен українець не відчує себе щасливим у рідній країні, справа виконана не до кінця:«Кожного разу я кажу: «Люди, я реаліст, я людина прагматична, не романтик. До тих пір, поки ви не скажете, що вам стало жити краще, я не зробив нічого. Я просто сильно старався».«Тому я в цій команді, тому я сьогодні тут. Бо я точно знаю, що я не все зробив. У мене є амбіції. Я колись пішов у політику і не вважаю, що я зробив усе можливе. Я вірю, що з цими людьми ми досягнемо успіху, бо у них також є амбіції, особливо стосовно рідного краю – Волині», - наголосив Степан Івахів. Поділився Степан Петрович і тим, що у лідера партії «За майбутнє» було безліч пропозицій від знаних людей, які обіцяли все, що завгодно.«Але у нього є такі ж амбіції, бо він багато часу присвятив області. Я впевнений, що він не дасть задню, хоча в нього проблем більше, аніж у нас всіх разом взятих. Бажаю, щоб на Волині був найвищий, недосяжний відсоток у нашої політичної сили», - підсумував нардеп.«Немає в Україні жодної політичної партії, яка б мала лідера, що настільки щиро вболіває за країну. Немає жодних сумнівів у щирості і прагненнях Ігоря Петровича зробити Україну сильною і успішною, зробити наше місто гарним і потужним», - підхопив радник мера Луцька та кандидат на крісло міського голови Ігор Поліщук і назвав конкретні приклади успішних дій.Так, наприклад, у грудні, коли світ зіштовхнувся з небаченою досі проблемою – пандемією коронавірусу – область не чекала плану дій із органів центральної влади, котра була фактично паралізована. Під координацією Ігоря Петровича міська та обласна ради, фонд «Тільки разом» виділили чи не найбільші в країні кошти, аби підготуватися до боротьби з хворобою. Луцьк – перше місто, що не погодилося із включенням до «червоної зони», що повністю б паралізувало роботу транспорту, навчальних закладів, бізнесу тощо.Ігор Поліщук розповів, що команда партії «За майбутнє» окреслила декілька пунктів, які обов’язково та у першу чергу потрібно втілити в життя. Зокрема, місті комплексно оновлюватимуть транспорт. Маршрутки , яких нині у місті 140, замінять на тролейбуси та автобуси MAN.Окрім того, у місті мають намір відремонтувати проспект Волі, площу перед приміщенням РАЦСу, проспект Грушевського, вулиці Львівську, Володимирську, Дубнівську, непарну частину проспекту Соборності. Особливий акцент також робитимуть на ремонті магістральних вулиць міста, будуть продовжувати роботу з ремонтів доріг у приватному секторі, прибудинкових територій.Планують відкрити ще декілька скверів – сквер авіаторів на вулиці Грушевського, біля навчально-методичного центру профспілок на проспекті Відродження, на бульварі Дружби Народів, біля приміщення історичного факультету. Окрім того, обіцяють розпочати масштабну роботу з оновлення парку імені 900-річчя Луцька, оскільки там майже повністю відсутній благоустрій.Особливий пункт серед намірів – реалізація проекту з реконструкції очисних споруд. За словами Ігоря Поліщука, 47 років ними ніхто не займався.Міська влада, з-поміж іншого, має намір «вдихнути життя» у Старе місто, повернути йому цікавість та привабливість для лучан та гостей Луцька.«Сьогодні ми почули, що ми розуміємо, що треба змінити і як це робити. Але я хотів би наголосити, що у півтора місяця до епідемії. Ми повинні створити кисневі місця в лікарнях Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинська та інших міст. Ми маємо вкласти кошти для того, аби збільшити кількість тестувань, тоді епідемію ми чітко подолаємо, ми просто будемо лікувати хворих і нічого страшного не трапиться. А потім будемо будувати школи, садочки, парки спортивні комплекси… Сьогодні на превеликий жаль держава нам ні в чому не допомогла. Останні гроші ми дали на обласні лікарні і будемо допомагати ще від своїх фондів, якщо буде потрібно. Ми повинні зараз волинян від цієї біди захистити», - сказав лідер партії «За майбутнє».Нині ж статистика не відповідає реальній кількості хворих, адже ПЛР-тестування проводять зі значною затримкою, каже Ігор Палиця.«Ми переможемо цю біду, і біду крадіїв, і біду хабарників, і всю ту біду, яка 29 років сидить у цій країні. У нас все вийде! До роботи!», - підсумував Ігор Петрович результати форуму прихильників партії.А наостанок – спільне фото про цей знаковий день.

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