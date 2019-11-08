Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних





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"У наступні три доби очікується суха погода. Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 11-16°, вдень 24-30°; на решті території 12 вересня вночі 6-11°, вдень 20-25°, 13-14 вересня вночі 7-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні цими вихідними очікується суха і відносно тепла погода - температура повітря вдень сягатиме 30 градусів тепла, хоч вночі і опускатиметься до 6 градусів вище нуля.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні три доби очікується суха погода. Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 11-16°, вдень 24-30°; на решті території 12 вересня вночі 6-11°, вдень 20-25°, 13-14 вересня вночі 7-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

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