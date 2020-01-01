Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:00
До Дня міста, яке Луцьк відзначатиме цими вихідними, 12-13 вересня, волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото однієї з вулиць обласного центру.
Ретросвітлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, фото зроблене понад століття тому, у 1919 році.
"Спеціально до Дня міста, фото вулиці, яка вела до караїмської кенаси в місті Луцьку, 1919 рік. Раніше невідоме", - підписала Яцечко-Блаженка.
Довідка:
Луцька кенаса — кенаса (караїмський релігійний храм), який існував у Луцьку до пожежі 1972 року. Вважалася найстарішою в Україні.
Оригінальної архітектури храм був центром усього караїмського життя Волині. Знаходився архів із давніми документами про життя волинських караїмів. Храм розташовувався у караїмському районі міста неподалік головної синагоги.
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Ретросвітлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, фото зроблене понад століття тому, у 1919 році.
"Спеціально до Дня міста, фото вулиці, яка вела до караїмської кенаси в місті Луцьку, 1919 рік. Раніше невідоме", - підписала Яцечко-Блаженка.
Довідка:
Луцька кенаса — кенаса (караїмський релігійний храм), який існував у Луцьку до пожежі 1972 року. Вважалася найстарішою в Україні.
Оригінальної архітектури храм був центром усього караїмського життя Волині. Знаходився архів із давніми документами про життя волинських караїмів. Храм розташовувався у караїмському районі міста неподалік головної синагоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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