Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото однієї з вулиць обласного центру.



Ретросвітлину вона



Вона зазначила, фото зроблене понад століття тому, у 1919 році.



"Спеціально до Дня міста, фото вулиці, яка вела до караїмської кенаси в місті Луцьку, 1919 рік. Раніше невідоме", - підписала Яцечко-Блаженка.



Довідка:

Луцька кенаса — кенаса (караїмський релігійний храм), який існував у Луцьку до пожежі 1972 року. Вважалася найстарішою в Україні.

Оригінальної архітектури храм був центром усього караїмського життя Волині. Знаходився архів із давніми документами про життя волинських караїмів. Храм розташовувався у караїмському районі міста неподалік головної синагоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Дня міста, яке Луцьк відзначатиме цими вихідними, 12-13 вересня, волинська дослідницяопублікувала ретрофото однієї з вулиць обласного центру.Ретросвітлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, фото зроблене понад століття тому, у 1919 році."Спеціально до Дня міста, фото вулиці, яка вела до караїмської кенаси в місті Луцьку, 1919 рік. Раніше невідоме", - підписала Яцечко-Блаженка.

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