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Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО

Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
До Дня міста, яке Луцьк відзначатиме цими вихідними, 12-13 вересня, волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото однієї з вулиць обласного центру.

Ретросвітлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, фото зроблене понад століття тому, у 1919 році.

"Спеціально до Дня міста, фото вулиці, яка вела до караїмської кенаси в місті Луцьку, 1919 рік. Раніше невідоме", - підписала Яцечко-Блаженка.

Довідка:
Луцька кенаса — кенаса (караїмський релігійний храм), який існував у Луцьку до пожежі 1972 року. Вважалася найстарішою в Україні.
Оригінальної архітектури храм був центром усього караїмського життя Волині. Знаходився архів із давніми документами про життя волинських караїмів. Храм розташовувався у караїмському районі міста неподалік головної синагоги.

Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофо, Старе місто
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