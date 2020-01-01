У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
У селі Забороль Луцького району автомобіль влетів у відбійник, внаслідок аварії є постраждалі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, на повороті легковик на євробляхах підрізав Ford, після чого останній врізався у відбійник.
За попередньою інформацією – є постраждалі. На місці пригоди працює поліція та медики.
Автомобіль Ford – розбитий вщент.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, на повороті легковик на євробляхах підрізав Ford, після чого останній врізався у відбійник.
За попередньою інформацією – є постраждалі. На місці пригоди працює поліція та медики.
Автомобіль Ford – розбитий вщент.
Деталі – згодом.
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