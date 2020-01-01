У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



За їхніми словами, на повороті легковик на євробляхах підрізав Ford, після чого останній врізався у відбійник.



За попередньою інформацією – є постраждалі. На місці пригоди працює поліція та медики.



Автомобіль Ford – розбитий вщент.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забороль Луцького району автомобіль влетів у відбійник, внаслідок аварії є постраждалі.Про це повідомили очевидці.За їхніми словами, на повороті легковик на євробляхах підрізав Ford, після чого останній врізався у відбійник.За попередньою інформацією – є постраждалі. На місці пригоди працює поліція та медики.Автомобіль Ford – розбитий вщент.Деталі – згодом.

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