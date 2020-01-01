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У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО

У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
У селі Забороль Луцького району автомобіль влетів у відбійник, внаслідок аварії є постраждалі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, на повороті легковик на євробляхах підрізав Ford, після чого останній врізався у відбійник.

За попередньою інформацією – є постраждалі. На місці пригоди працює поліція та медики.

Автомобіль Ford – розбитий вщент.

Деталі – згодом.

У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
У Заборолі – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Забороль, аварія, медики, поліція
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