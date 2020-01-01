«Ви створюєте стратегію, я – шукаю фінанси на її втілення», – Ігор Палиця до членів наглядової ради ВНУ ім. Лесі Українки

Найбільший університет Волині потребує сформованої у найкоротші терміни нової стратегії розвитку з урахуванням потреб ринку праці та вимог часу. На цьому наголосив народний депутат України, лідер партії «За майбутнє»під час засіданні наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки, що відбулося 11 вересня.Нагадаємо, у серпні Ігор Палиця очолив наглядову раду університету. Тож тепер він взяв участь у її засіданні, під час якого озвучив власне бачення розвитку найбільшого вишу Волині та закликав викладацький склад і адміністрацію озвучити конкретні напрямки розвитку і потреби.«Ми з вами починаємо з нуля», - сказав на початку свого звернення до членів наглядової ради Ігор Палиця.Він зауважив, що в Україні тривалий час штучно створювали умови для того, аби наука і освіта не розвивалися, аби науковці мали мізерний заробіток, а українські студенти все частіше здобували освіту за кордоном.«Починаємо з нуля, точно так само, як ми починаємо сьогодні з нуля медичний факультет при нашому університеті. Перед тим, як прийняти рішення про відкриття, у нас із ректором Анатолієм Цьосем була дискусія. Адже є багато медичних університетів у різних містах. Але ми проаналізували і зрозуміли, що там уже така серйозна професура, яка вчить лікувати чітко за радянським протоколом, який ніколи не мінявся. Це місця, де не дають дороги молодим, де немає інновацій. Ми зрозуміли, що якщо з нуля почнемо створювати медичний факультет, по-новому, по-сучасному, то маємо величезний шанс на успіх. Бо це буде нове, сучасне в правильне», - сказав Ігор Палиця.Він додав, що варто подумати й про інші факультети. Для прикладу, хіміко-технологічний чи фармацевтичний.«Ви маєте переосмислити, що пройде рік-два і держава припинить фінансувати державне замовлення. І все, що ви будете мати, це лише гроші, які студенти заплатили за навчання. І буде неймовірна конкуренція. Наприклад, між вами і Луцьким національним технічним університетом, бо він вже створює такі, як у вас, факультети, які мають попит. Буде конкуренція також із Польщею», - звернувся Палиця до членів наглядової ради вишу.За його словами, згідно з інформацією, якою володіє ректор Запорізького національного університету Олександр Фролов, що приєднався до партії «За майбутнє», лише у Польщі вчиться 70 тисяч українських студентів. Не кажучи вже про Німеччину, Італію і інші країни.Ігор Палиця навів декілька прикладів того, як відносини з деякими партнерами України на міжнародній арені вплинули на економіку й на те, що Україна у багатьох випадках стала площадкою для іноземних партнерів для використання у своїх цілях.«Наші студенти їм потрібні там, а не тут. А ми маємо це змінити. Стратегія має бути одна: ми маємо готувати студентів тих спеціальностей, які мають попит. Ви маєте витрачати свій час на тих студентів, які працевлаштуються і будуть заробляти гроші в Україні. Ми маємо зробити так, щоб, для прикладу, у створеній тут фармакологічній лабораторії могли брати замовлення від фармакологічних заводів і розробляти якісь компоненти», - зауважив народний депутат.Голова наглядової ради наголосив на тому, що виконуючи створену стратегію розвитку певні спеціальності доведеться ліквідувати, якісь – додати, когось – перепрофілювати.«Це ви маєте зробити. Зараз ми у тій ситуації, коли повинні розробити таку стратегію розвитку університету, яка дасть можливість вам мати нормальні зарплати. В університеті має стояти черга на платне навчання, а фахівці, яких випускає університет, мають тут же закінчувати магістратуру і знаходити роботу за спеціальністю.Часу дуже мало. Давайте до нового року ви пропрацюєте все: що потрібно університету, які лабораторії, дайте бізнес-план для цих лабораторій, перелік спеціальностей, які ще потрібні. Ми з Іриною Мирославівною допоможемо отримати ліцензії на ці спеціальності. Ви повинні стати механізмом, який має рятувати університет.Ви повинні бути конкурентними на полі навчання в Україні. Ви створюєте стратегію, моє завдання – знайти фінанси на втілення. Якщо ви напишете, обґрунтуєте, захистите, томи ці фінанси знайдемо, я вам обіцяю», - резюмував Ігор Палиця.Окрім того, під час засідання виступила народний депутат, член наглядової ради університету