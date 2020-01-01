Лучани зареєстрували петицію, аби у місті не закривали дитячу залізницю
Сьогодні, 17:52
У Луцьку зареєстрували петицію про збереження дитячої залізниці, яка функціонує у місті вже понад 60 років.
Відповідне прохання на сайті Єдина система місцевих петицій опублікував Сергій Пархоменко 11 вересня.
Нагадаємо, управління Західної залізниці планує закрити дитячі залізниці в м. Луцьку і м. Ужгород.
У Луцькій міській раді відреагувала на цю звістку. Вона готова взяти дитячу залізницю у комунальну власність, обслуговувати її та виплачувати працівникам зарплату.
"Багато лучан вважають, що дитяча залізниця – історичне місце, впізнаване багатьма лучанами. Було б шкода, якщо її просто знищать і на її місці з’явиться просто сквер чи щось інше. Діти тут отримують знання про залізницю і майже 500 дітей досить проходять навчання", - написав автор петиції.
Станом на 11 вересня петицію підписали 43 особи з 300 необхідних.
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Відповідне прохання на сайті Єдина система місцевих петицій опублікував Сергій Пархоменко 11 вересня.
Нагадаємо, управління Західної залізниці планує закрити дитячі залізниці в м. Луцьку і м. Ужгород.
У Луцькій міській раді відреагувала на цю звістку. Вона готова взяти дитячу залізницю у комунальну власність, обслуговувати її та виплачувати працівникам зарплату.
"Багато лучан вважають, що дитяча залізниця – історичне місце, впізнаване багатьма лучанами. Було б шкода, якщо її просто знищать і на її місці з’явиться просто сквер чи щось інше. Діти тут отримують знання про залізницю і майже 500 дітей досить проходять навчання", - написав автор петиції.
Станом на 11 вересня петицію підписали 43 особи з 300 необхідних.
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Коментарі 1
Ото виберіть Поліщука мером, і місцева влада не то що дитячу залізницю, вони парк продадуть. На землю око хтось положив, а Поліщук в той час за бюджетні кошти на відкриттях рейтинг піднімає. І не говоріть що це Укрзалізниця вирішила і місцева влада типу не причом. Не прикриватись кимомь. PS. На волинських новинах аналогічний коментар написав. Думаю не промодерують.
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