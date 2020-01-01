Лучани зареєстрували петицію, аби у місті не закривали дитячу залізницю





Відповідне Сергій Пархоменко 11 вересня.



Нагадаємо, управління Західної залізниці планує закрити дитячі залізниці в м. Луцьку і м. Ужгород.



У Луцькій міській раді відреагувала на цю звістку. Вона готова взяти



"Багато лучан вважають, що дитяча залізниця – історичне місце, впізнаване багатьма лучанами. Було б шкода, якщо її просто знищать і на її місці з’явиться просто сквер чи щось інше. Діти тут отримують знання про залізницю і майже 500 дітей досить проходять навчання", - написав автор петиції.



Станом на 11 вересня петицію підписали 43 особи з 300 необхідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію про збереження дитячої залізниці, яка функціонує у місті вже понад 60 років.Відповідне прохання на сайті Єдина система місцевих петицій опублікував11 вересня.Нагадаємо, управління Західної залізниці планує закрити дитячі залізниці в м. Луцьку і м. Ужгород.У Луцькій міській раді відреагувала на цю звістку. Вона готова взяти дитячу залізницю у комунальну власність, обслуговувати її та виплачувати працівникам зарплату "Багато лучан вважають, що дитяча залізниця – історичне місце, впізнаване багатьма лучанами. Було б шкода, якщо її просто знищать і на її місці з’явиться просто сквер чи щось інше. Діти тут отримують знання про залізницю і майже 500 дітей досить проходять навчання", - написав автор петиції.Станом на 11 вересня петицію підписали 43 особи з 300 необхідних.

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