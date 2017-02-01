вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» призупиняє посадку пасажирів на низці станцій. ПЕРЕЛІК

«Укрзалізниця» призупиняє посадку пасажирів на низці станцій. ПЕРЕЛІК
"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.

Пр це інформує пресслужба "Укрзалізниці"

Інформують, що з 00:01 14 вересня не будуть продавати квитки із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:

- № 81/82 Київ — Ужгород;

- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

- № 122/121 Миколаїв — Рівне;

- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

- № 108/107 Одеса — Ужгород;

- № 110/109 Львів —Херсон;

- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;

- № 786/785 Київ — Шостка;

- № 774/773 Київ — Шостка;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

- № 98/97 Ковель — Київ;

- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;

- № 601/602 Львів — Тячів;

- № 117/118 Київ — Чернівці.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.

Також зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Укрзалізниця» потяг, карантин, продаж, квитки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
Сьогодні, 19:00
У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 18:59
«Укрзалізниця» призупиняє посадку пасажирів на низці станцій. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:37
Залучення інвесторів, акцент на освіту та об’єднання опонентів: про що говорили на форумі партії «За майбутнє» у Луцьку
Сьогодні, 18:30
У Луцьку понад 200 людей змінили свою виборчу адресу
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
Через карантинні збитки на Волині продають три автостанції і деякі хочуть закрити Через карантинні збитки на Волині продають три автостанції і деякі хочуть закрити
22 червень, 14:55
Через карантин волиняни не можуть збути вирощену городину. ВІДЕО Через карантин волиняни не можуть збути вирощену городину. ВІДЕО
09 квітень, 19:43
Волиняни через ПриватБанк придбали понад 2 тисячі залізничних квитків* Волиняни через ПриватБанк придбали понад 2 тисячі залізничних квитків*
01 лютий, 2017, 11:30
«Укрзалізниця» зупинила онлайн резервування квитків «Укрзалізниця» зупинила онлайн резервування квитків
01 грудень, 2016, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку компанія розпивала алкоголь біля дитячого майданчика
10 вересень, 16:13
 1
У місті Рожище представлятимуть команду «За Майбутнє»
Сьогодні, 19:43
 0
Повідомили, які категорії українців найперше отримають вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 19:24
 0
Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 18:59
 0
Медіа
відео
1/8