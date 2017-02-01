«Укрзалізниця» призупиняє посадку пасажирів на низці станцій. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:37
"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.
Пр це інформує пресслужба "Укрзалізниці"
Інформують, що з 00:01 14 вересня не будуть продавати квитки із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.
Також зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.
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Пр це інформує пресслужба "Укрзалізниці"
Інформують, що з 00:01 14 вересня не будуть продавати квитки із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.
Також зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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