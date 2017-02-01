«Укрзалізниця» призупиняє посадку пасажирів на низці станцій. ПЕРЕЛІК





Пр це інформує пресслужба



Інформують, що з 00:01 14 вересня не будуть продавати квитки із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:



- № 81/82 Київ — Ужгород;



- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;



- № 122/121 Миколаїв — Рівне;



- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;



- № 108/107 Одеса — Ужгород;



- № 110/109 Львів —Херсон;



- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;



- № 786/785 Київ — Шостка;



- № 774/773 Київ — Шостка;



- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;



- № 98/97 Ковель — Київ;



- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;



- № 601/602 Львів — Тячів;



- № 117/118 Київ — Чернівці.



До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.



Також зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.Пр це інформує пресслужба "Укрзалізниці" Інформують, що з 00:01 14 вересня не будуть продавати квитки із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:- № 81/82 Київ — Ужгород;- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;- № 122/121 Миколаїв — Рівне;- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;- № 108/107 Одеса — Ужгород;- № 110/109 Львів —Херсон;- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;- № 786/785 Київ — Шостка;- № 774/773 Київ — Шостка;- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;- № 98/97 Ковель — Київ;- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;- № 601/602 Львів — Тячів;- № 117/118 Київ — Чернівці.До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.Також зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.

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