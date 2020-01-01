12 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).