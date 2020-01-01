вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 вересня на Волині: гортаючи календар

12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.

Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.

Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).

12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.

12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Вінниччині два п'яних молодики зупини потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Запорізькі області директорка будівельного підприємства вкрала 5 мільйонів з будівництва військових казарм
11 вересень, 23:34
Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону
11 вересень, 22:59
У волинському місті поліцейські «перехоплювали» водія з ознаками сп'яніння. ВІДЕО
11 вересень, 22:21
Схожі новини
10 вересня на Волині: гортаючи календар 10 вересня на Волині: гортаючи календар
10 вересень, 00:00
8 вересня на Волині: гортаючи календар 8 вересня на Волині: гортаючи календар
08 вересень, 00:00
3 вересня на Волині: гортаючи календар 3 вересня на Волині: гортаючи календар
03 вересень, 00:00
1 вересня на Волині: гортаючи календар 1 вересня на Волині: гортаючи календар
01 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Вінниччині два п'яних молодики зупини потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
 0
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Запорізькі області директорка будівельного підприємства вкрала 5 мільйонів з будівництва військових казарм
11 вересень, 23:34
 0
Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону
11 вересень, 22:59
 0
У волинському місті поліцейські «перехоплювали» водія з ознаками сп'яніння. ВІДЕО
11 вересень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8