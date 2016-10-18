«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України

Луцька "Волинь" розпочне боротьбу за Кубок України з другого попереднього етапу.За результатами жеребкування суперником «Волині» буде івано-франківське «Прикарпаття», а матч «хрестоносці» проведуть у Луцьку. Базова дата проведення другого попереднього раунду Кубка України – 16 вересня, - йдеться на офіційному сайті волинян.У матчі першого попереднього етапу Кубка «Прикарпаття» хоч і поступилося хмельницькому «Поділлю» в серії пенальті - 1:1 (8:7), все-таки змогло пройти в наступний етап завдяки дисциплінарному рішенню КДК, прийнятому через участь в складі господарів дискваліфікованого гравця, вилученого у розіграші Кубка минулого сезону якраз у матчі з «Волинню». До слова, лише тиждень тому, прикарпатців очолив екс-тренер «Волині» U-19 - Руслан Мостовий.Інші пари команд другого попереднього етапу Кубка України мають такий вигляд:«ВПК-Агро» - «Кремінь»«Металург» З - «Гірник-Спорт»«Кривбас» - «Таврія»«Нива» В - «Кристал»«Миколаїв» - «Чорноморець»«Оболонь» - «Полісся»«Альянс» - «Верес»«Вікторія» - «Діназ»«Агробізнес» - «Ужгород»«Епіцентр» - «Нива» Т