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«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України

«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України
Луцька "Волинь" розпочне боротьбу за Кубок України з другого попереднього етапу.

За результатами жеребкування суперником «Волині» буде івано-франківське «Прикарпаття», а матч «хрестоносці» проведуть у Луцьку. Базова дата проведення другого попереднього раунду Кубка України – 16 вересня, - йдеться на офіційному сайті волинян.

У матчі першого попереднього етапу Кубка «Прикарпаття» хоч і поступилося хмельницькому «Поділлю» в серії пенальті - 1:1 (8:7), все-таки змогло пройти в наступний етап завдяки дисциплінарному рішенню КДК, прийнятому через участь в складі господарів дискваліфікованого гравця, вилученого у розіграші Кубка минулого сезону якраз у матчі з «Волинню». До слова, лише тиждень тому, прикарпатців очолив екс-тренер «Волині» U-19 - Руслан Мостовий.

Інші пари команд другого попереднього етапу Кубка України мають такий вигляд:

«ВПК-Агро» - «Кремінь»
«Металург» З - «Гірник-Спорт»
«Кривбас» - «Таврія»
«Нива» В - «Кристал»
«Миколаїв» - «Чорноморець»
«Оболонь» - «Полісся»
«Альянс» - «Верес»
«Вікторія» - «Діназ»
«Агробізнес» - «Ужгород»
«Епіцентр» - «Нива» Т

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Теги: Волинь, футбол, Кубок України
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