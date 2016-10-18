«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України
Сьогодні, 02:14
Луцька "Волинь" розпочне боротьбу за Кубок України з другого попереднього етапу.
За результатами жеребкування суперником «Волині» буде івано-франківське «Прикарпаття», а матч «хрестоносці» проведуть у Луцьку. Базова дата проведення другого попереднього раунду Кубка України – 16 вересня, - йдеться на офіційному сайті волинян.
У матчі першого попереднього етапу Кубка «Прикарпаття» хоч і поступилося хмельницькому «Поділлю» в серії пенальті - 1:1 (8:7), все-таки змогло пройти в наступний етап завдяки дисциплінарному рішенню КДК, прийнятому через участь в складі господарів дискваліфікованого гравця, вилученого у розіграші Кубка минулого сезону якраз у матчі з «Волинню». До слова, лише тиждень тому, прикарпатців очолив екс-тренер «Волині» U-19 - Руслан Мостовий.
Інші пари команд другого попереднього етапу Кубка України мають такий вигляд:
«ВПК-Агро» - «Кремінь»
«Металург» З - «Гірник-Спорт»
«Кривбас» - «Таврія»
«Нива» В - «Кристал»
«Миколаїв» - «Чорноморець»
«Оболонь» - «Полісся»
«Альянс» - «Верес»
«Вікторія» - «Діназ»
«Агробізнес» - «Ужгород»
«Епіцентр» - «Нива» Т
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За результатами жеребкування суперником «Волині» буде івано-франківське «Прикарпаття», а матч «хрестоносці» проведуть у Луцьку. Базова дата проведення другого попереднього раунду Кубка України – 16 вересня, - йдеться на офіційному сайті волинян.
У матчі першого попереднього етапу Кубка «Прикарпаття» хоч і поступилося хмельницькому «Поділлю» в серії пенальті - 1:1 (8:7), все-таки змогло пройти в наступний етап завдяки дисциплінарному рішенню КДК, прийнятому через участь в складі господарів дискваліфікованого гравця, вилученого у розіграші Кубка минулого сезону якраз у матчі з «Волинню». До слова, лише тиждень тому, прикарпатців очолив екс-тренер «Волині» U-19 - Руслан Мостовий.
Інші пари команд другого попереднього етапу Кубка України мають такий вигляд:
«ВПК-Агро» - «Кремінь»
«Металург» З - «Гірник-Спорт»
«Кривбас» - «Таврія»
«Нива» В - «Кристал»
«Миколаїв» - «Чорноморець»
«Оболонь» - «Полісся»
«Альянс» - «Верес»
«Вікторія» - «Діназ»
«Агробізнес» - «Ужгород»
«Епіцентр» - «Нива» Т
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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