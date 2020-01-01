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В Україні розроблять тест-систему, яка зможе відрізнити грип від коронавірусу

В Україні розроблять тест-систему, яка зможе відрізнити грип від коронавірусу
В Україні готуються до сезону грипу, тож вирішили розробити тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка на що хвора людина: грип, парагрип чи коронавірус.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - пише 5 канал.

"Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – сказав він.

Міністерство охорони здоров'я замовило у вчених тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", – зазначив він.


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Теги: грип, коронавірус
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