В Україні розроблять тест-систему, яка зможе відрізнити грип від коронавірусу





Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - пише



"Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – сказав він.



Міністерство охорони здоров'я замовило у вчених тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.



"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні готуються до сезону грипу, тож вирішили розробити тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка на що хвора людина: грип, парагрип чи коронавірус.Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - пише 5 канал. "Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – сказав він.Міністерство охорони здоров'я замовило у вчених тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів."Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", – зазначив він.

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