«Волинь» не змогла перемогти дебютанта Першої ліги





Як мінімум за матч «аграріям» можна поставити «зарах», а от «Волинь» свого статусу не підтвердила, - пише



Сільська команда «ВПК-Агро» для першої ліги на весь сезон орендувала колишній домашній стадіон ФК «Дніпро» - «Метеор». Колись відома арена нині не у найкращому стані. Особливо уваги потребує газон, на якому трави бракує, а ям забагато. Але, як то кажуть, команди були в рівних умовах.



Перший тайм пройшов за повного домінування «Волині». Схоже, господарі матчу дещо побоювалися гостей і проявляли аж занадто багато поваги, до суперника. Тому цілком логічним виглядав гол Віктора Хомченка, який підсумував затяжний стартовий штурм від «хрестоносців». Але після взяття воріт підопічні Василя Сачка збавили оберти.



У перерві головний тренер «аграріїв» Сергій Соловйов, очевидно, зумів пояснити, що «Волинь» це не гранд, а такий же учасник першої ліги. І другий тайм почався уже з наполегливих атак «ВПК-Агро». Дивідентів господарям поля довго чекати не довелося. Уже на 51-й хвилині Іван Будняк після прострілу з флангу метрів з чотирьох переправив м’яч у ворота. Домінування «аграріїв» тривало увесь другий тайм. Господарі більше й гостріше атакували. Але було б перебільшенням назвати хоч один з моментів на 100 відсотків гольовим. Не могла хорошими нагодами похвалитися й «Волинь». Тож матч цілком закономірно завершився внічию з рахунком 1:1.



Друга поспіль невиразна гра луцької команди залишає її у нижній частині турнірної таблиці. Слід розуміти, що втрату очок «хрестоносці» допустили у протистоянні з не найсильнішими суперниками. Поки Василь Сачко все ще займається доукомплектуванням команди. Награвати ж склад доведеться за ходом сезону. Отож уболівальникам потрібно всерйоз запастися терпінням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому турі першості луцька «Волинь» на правах клубу з історією та більш високим класом мала проекзаменувати новачка першої ліги команду «ВПК-Агро» із села Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровської області.Як мінімум за матч «аграріям» можна поставити «зарах», а от «Волинь» свого статусу не підтвердила, - пише Вісник і Ко. Сільська команда «ВПК-Агро» для першої ліги на весь сезон орендувала колишній домашній стадіон ФК «Дніпро» - «Метеор». Колись відома арена нині не у найкращому стані. Особливо уваги потребує газон, на якому трави бракує, а ям забагато. Але, як то кажуть, команди були в рівних умовах.Перший тайм пройшов за повного домінування «Волині». Схоже, господарі матчу дещо побоювалися гостей і проявляли аж занадто багато поваги, до суперника. Тому цілком логічним виглядав гол Віктора Хомченка, який підсумував затяжний стартовий штурм від «хрестоносців». Але після взяття воріт підопічні Василя Сачка збавили оберти.У перерві головний тренер «аграріїв» Сергій Соловйов, очевидно, зумів пояснити, що «Волинь» це не гранд, а такий же учасник першої ліги. І другий тайм почався уже з наполегливих атак «ВПК-Агро». Дивідентів господарям поля довго чекати не довелося. Уже на 51-й хвилині Іван Будняк після прострілу з флангу метрів з чотирьох переправив м’яч у ворота. Домінування «аграріїв» тривало увесь другий тайм. Господарі більше й гостріше атакували. Але було б перебільшенням назвати хоч один з моментів на 100 відсотків гольовим. Не могла хорошими нагодами похвалитися й «Волинь». Тож матч цілком закономірно завершився внічию з рахунком 1:1.Друга поспіль невиразна гра луцької команди залишає її у нижній частині турнірної таблиці. Слід розуміти, що втрату очок «хрестоносці» допустили у протистоянні з не найсильнішими суперниками. Поки Василь Сачко все ще займається доукомплектуванням команди. Награвати ж склад доведеться за ходом сезону. Отож уболівальникам потрібно всерйоз запастися терпінням.

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