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«Волинь» не змогла перемогти дебютанта Першої ліги

«Волинь» не змогла перемогти дебютанта Першої ліги
У другому турі першості луцька «Волинь» на правах клубу з історією та більш високим класом мала проекзаменувати новачка першої ліги команду «ВПК-Агро» із села Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровської області.

Як мінімум за матч «аграріям» можна поставити «зарах», а от «Волинь» свого статусу не підтвердила, - пише Вісник і Ко.

Сільська команда «ВПК-Агро» для першої ліги на весь сезон орендувала колишній домашній стадіон ФК «Дніпро» - «Метеор». Колись відома арена нині не у найкращому стані. Особливо уваги потребує газон, на якому трави бракує, а ям забагато. Але, як то кажуть, команди були в рівних умовах.

Перший тайм пройшов за повного домінування «Волині». Схоже, господарі матчу дещо побоювалися гостей і проявляли аж занадто багато поваги, до суперника. Тому цілком логічним виглядав гол Віктора Хомченка, який підсумував затяжний стартовий штурм від «хрестоносців». Але після взяття воріт підопічні Василя Сачка збавили оберти.

У перерві головний тренер «аграріїв» Сергій Соловйов, очевидно, зумів пояснити, що «Волинь» це не гранд, а такий же учасник першої ліги. І другий тайм почався уже з наполегливих атак «ВПК-Агро». Дивідентів господарям поля довго чекати не довелося. Уже на 51-й хвилині Іван Будняк після прострілу з флангу метрів з чотирьох переправив м’яч у ворота. Домінування «аграріїв» тривало увесь другий тайм. Господарі більше й гостріше атакували. Але було б перебільшенням назвати хоч один з моментів на 100 відсотків гольовим. Не могла хорошими нагодами похвалитися й «Волинь». Тож матч цілком закономірно завершився внічию з рахунком 1:1.

Друга поспіль невиразна гра луцької команди залишає її у нижній частині турнірної таблиці. Слід розуміти, що втрату очок «хрестоносці» допустили у протистоянні з не найсильнішими суперниками. Поки Василь Сачко все ще займається доукомплектуванням команди. Награвати ж склад доведеться за ходом сезону. Отож уболівальникам потрібно всерйоз запастися терпінням.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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Коментарі 1
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пора вам у другу лігу з такою грою
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