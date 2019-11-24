Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону





Про це йдеться на сторінці ВК "Волинь-Університет ОДЮСШ".



У стартовом матчi сезону "Волинь" зіграла з ВК "Полісся" із Житомира.

Волинська команда впевнено перемогла суперника з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:15)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жіночий волейбольний клуб з Волині здобув перемогу у першому матчі нового сезону.Про це йдеться на сторінці ВК "Волинь-Університет ОДЮСШ".У стартовом матчi сезону "Волинь" зіграла з ВК "Полісся" із Житомира.Волинська команда впевнено перемогла суперника з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:15)

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