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Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону

Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону
Жіночий волейбольний клуб з Волині здобув перемогу у першому матчі нового сезону.

Про це йдеться на сторінці ВК "Волинь-Університет ОДЮСШ".

У стартовом матчi сезону "Волинь" зіграла з ВК "Полісся" із Житомира.
Волинська команда впевнено перемогла суперника з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:15)

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Теги: спорт, волейбол, Луцьк
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