Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України





Змагання відбувалися у місті Кропивницький з 8 по 11 вересня, - пише газета "Нове життя".



Уродженець села Бихів Сергій Березюк на дистанціях 800, 1500 і 3000 метрів Сергій виборов перші місця. У цьому завдячує насамперед своєму тренеру Олександру Борисюку.



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