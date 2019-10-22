Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України
Сьогодні, 07:33
Волинський легкоатлет тріумфував на чемпіонаті України серед спортсменів з ураженнями ОРА, вадами зору та РФР.
Змагання відбувалися у місті Кропивницький з 8 по 11 вересня, - пише газета "Нове життя".
Уродженець села Бихів Сергій Березюк на дистанціях 800, 1500 і 3000 метрів Сергій виборов перші місця. У цьому завдячує насамперед своєму тренеру Олександру Борисюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відбувалися у місті Кропивницький з 8 по 11 вересня, - пише газета "Нове життя".
Уродженець села Бихів Сергій Березюк на дистанціях 800, 1500 і 3000 метрів Сергій виборов перші місця. У цьому завдячує насамперед своєму тренеру Олександру Борисюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України
Сьогодні, 07:33
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Сьогодні, 04:19
В Україні зменшилась смертність від короновірусу
Сьогодні, 03:16