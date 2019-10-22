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Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України

Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України
Волинський легкоатлет тріумфував на чемпіонаті України серед спортсменів з ураженнями ОРА, вадами зору та РФР.

Змагання відбувалися у місті Кропивницький з 8 по 11 вересня, - пише газета "Нове життя".

Уродженець села Бихів Сергій Березюк на дистанціях 800, 1500 і 3000 метрів Сергій виборов перші місця. У цьому завдячує насамперед своєму тренеру Олександру Борисюку.

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Теги: Волинь, спорт, Любешів
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