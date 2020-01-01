На Вінниччині два п'яних молодики зупинили потяг для відео в інстаграм





Про це повідомляє



“На залізничному переїзді поблизу станції Погребище, що на Вінниччині, двоє чоловіків у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння зупинили поїзд заради відео для Instagram. Зловмисники автомобілем перегородили колії залізничного переїзду саме перед тим, як там мав прослідувати вантажний потяг. У момент руху поїзда один із порушників бігав коліями, інший стріляв із пістолета у напрямку кабіни машиніста. Свої витівки вони знімали на телефон і згодом відео виклали в Instagram. На щастя, машиніст устиг зупинити поїзд”, - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у результаті інциденту ніхто не постраждав.



Вказано, що на даний момент порушників затримали, відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



“Зі свого боку регіональна філія “Південно-Західна залізниця” провела службове розслідування щодо даного факту. Встановлено, що чергова по переїзду та локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість та недотримання службових інструкцій до працівників Укрзалізниці було застосовано заходи дисциплінарного характеру”,- повідомили у пресслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині двоє чоловіків у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння зупинили поїзд, бігали та стріляли у машиніста заради відео для Instagram.Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.“На залізничному переїзді поблизу станції Погребище, що на Вінниччині, двоє чоловіків у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння зупинили поїзд заради відео для Instagram. Зловмисники автомобілем перегородили колії залізничного переїзду саме перед тим, як там мав прослідувати вантажний потяг. У момент руху поїзда один із порушників бігав коліями, інший стріляв із пістолета у напрямку кабіни машиніста. Свої витівки вони знімали на телефон і згодом відео виклали в Instagram. На щастя, машиніст устиг зупинити поїзд”, - йдеться у повідомленні.Зазначається, що у результаті інциденту ніхто не постраждав.Вказано, що на даний момент порушників затримали, відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.“Зі свого боку регіональна філія “Південно-Західна залізниця” провела службове розслідування щодо даного факту. Встановлено, що чергова по переїзду та локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість та недотримання службових інструкцій до працівників Укрзалізниці було застосовано заходи дисциплінарного характеру”,- повідомили у пресслужбі.

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