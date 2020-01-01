Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням

Папа Римський Франциск назвав секс і хорошу їжу "божественним" задоволенням.Про це він розповів в інтерв'ю італійському письменнику Карлу Петріні, який зібрав яскраві висловлювання понтифіка для книги TerraFutura, пише New York Post."Задоволення відбувається безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, воно просто божественне. Задоволення від їжі і насолода від сексу приходять від Бога", - сказав Папа Римський.За його словами, задоволення від їжі покращує здоров'я людини, а секс робить кохання яскравішим і гарантує збереження людського роду."Задоволення від їжі є для того, щоб зберегти здоров'я, як і сексуальне задоволення для того, щоб зробити кохання красивим і гарантувати збереження людського роду", - зазначив Франциск.Понтифік додав, що "перебільшена мораль є неправильним трактуванням християнського послання".