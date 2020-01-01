вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням

Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Папа Римський Франциск назвав секс і хорошу їжу "божественним" задоволенням.

Про це він розповів в інтерв'ю італійському письменнику Карлу Петріні, який зібрав яскраві висловлювання понтифіка для книги TerraFutura, пише New York Post.

"Задоволення відбувається безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, воно просто божественне. Задоволення від їжі і насолода від сексу приходять від Бога", - сказав Папа Римський.

За його словами, задоволення від їжі покращує здоров'я людини, а секс робить кохання яскравішим і гарантує збереження людського роду.

"Задоволення від їжі є для того, щоб зберегти здоров'я, як і сексуальне задоволення для того, щоб зробити кохання красивим і гарантувати збереження людського роду", - зазначив Франциск.

Понтифік додав, що "перебільшена мораль є неправильним трактуванням християнського послання".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, католицизм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Сьогодні, 01:14
На Вінниччині два п'яних молодики зупинили потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Запорізькій області директорка будівельного підприємства вкрала 5 мільйонів з будівництва військових казарм
11 вересень, 23:34
Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону
11 вересень, 22:59
Схожі новини
РПЦ звільнила главу Білоруської православної церкви РПЦ звільнила главу Білоруської православної церкви
26 серпень, 03:16
У Волинській православній богословській академії – випускний. ФОТО У Волинській православній богословській академії – випускний. ФОТО
20 червень, 07:29
Завтра у селі поблизу Волині побуває глава ПЦУ митрополит Епіфаній Завтра у селі поблизу Волині побуває глава ПЦУ митрополит Епіфаній
19 червень, 21:33
На Волині COVID-19 виявили у шести прихожан однієї релігійної громади На Волині COVID-19 виявили у шести прихожан однієї релігійної громади
09 червень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Сьогодні, 01:14
 0
На Вінниччині два п'яних молодики зупинили потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
 0
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Запорізькій області директорка будівельного підприємства вкрала 5 мільйонів з будівництва військових казарм
11 вересень, 23:34
 0
Волинські волейболістки здобули перемогу у стартовому матчі сезону
11 вересень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8