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В Україні зменшилась смертність від короновірусу

В Україні зменшилась смертність від короновірусу
В Україні кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з минулим тижнем.

Загалом в країні зафіксовано 3 076 летальних випадків від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Як повідомляється, наразі показник смертності становить 8,1 на 100 тисяч населення. Середній показник летальності по Україні - 2,1%. У поло-віковій структурі померлих переважали чоловіки - 1 660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:

Кіровоградській області - (5,4%),

Закарпатській області - (3,3%),

Львівській області - (2,8%),

Чернівецькій області - (2,6%),

Херсонській області - (2,4%),

Миколаївській області - (2,4%),

Полтавській області - (2,3%),

Івано-Франківській області - (2,3%)

Дніпропетровській області - (2,3%).

Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби, тощо. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.

93% померлих - це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Серед померлих людей з COVID-19 було 104 медичних працівника з 22 регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%.

Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.

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Теги: коронавірус, смертність, Україна
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