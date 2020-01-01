В Україні зменшилась смертність від короновірусу





Загалом в країні зафіксовано 3 076 летальних випадків від COVID-19. Про це повідомляє



Як повідомляється, наразі показник смертності становить 8,1 на 100 тисяч населення. Середній показник летальності по Україні - 2,1%. У поло-віковій структурі померлих переважали чоловіки - 1 660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).



Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:



Кіровоградській області - (5,4%),



Закарпатській області - (3,3%),



Львівській області - (2,8%),



Чернівецькій області - (2,6%),



Херсонській області - (2,4%),



Миколаївській області - (2,4%),



Полтавській області - (2,3%),



Івано-Франківській області - (2,3%)



Дніпропетровській області - (2,3%).



Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби, тощо. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.



93% померлих - це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.



Серед померлих людей з COVID-19 було 104 медичних працівника з 22 регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%.



Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з минулим тижнем.Загалом в країні зафіксовано 3 076 летальних випадків від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу Центру громадського здоров'я.Як повідомляється, наразі показник смертності становить 8,1 на 100 тисяч населення. Середній показник летальності по Україні - 2,1%. У поло-віковій структурі померлих переважали чоловіки - 1 660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:Кіровоградській області - (5,4%),Закарпатській області - (3,3%),Львівській області - (2,8%),Чернівецькій області - (2,6%),Херсонській області - (2,4%),Миколаївській області - (2,4%),Полтавській області - (2,3%),Івано-Франківській області - (2,3%)Дніпропетровській області - (2,3%).Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби, тощо. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.93% померлих - це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.Серед померлих людей з COVID-19 було 104 медичних працівника з 22 регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%.Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.

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