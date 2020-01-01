В Україні зменшилась смертність від короновірусу
Сьогодні, 03:16
В Україні кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з минулим тижнем.
Загалом в країні зафіксовано 3 076 летальних випадків від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Як повідомляється, наразі показник смертності становить 8,1 на 100 тисяч населення. Середній показник летальності по Україні - 2,1%. У поло-віковій структурі померлих переважали чоловіки - 1 660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).
Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:
Кіровоградській області - (5,4%),
Закарпатській області - (3,3%),
Львівській області - (2,8%),
Чернівецькій області - (2,6%),
Херсонській області - (2,4%),
Миколаївській області - (2,4%),
Полтавській області - (2,3%),
Івано-Франківській області - (2,3%)
Дніпропетровській області - (2,3%).
Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби, тощо. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.
93% померлих - це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.
Серед померлих людей з COVID-19 було 104 медичних працівника з 22 регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%.
Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.
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Загалом в країні зафіксовано 3 076 летальних випадків від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Як повідомляється, наразі показник смертності становить 8,1 на 100 тисяч населення. Середній показник летальності по Україні - 2,1%. У поло-віковій структурі померлих переважали чоловіки - 1 660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).
Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:
Кіровоградській області - (5,4%),
Закарпатській області - (3,3%),
Львівській області - (2,8%),
Чернівецькій області - (2,6%),
Херсонській області - (2,4%),
Миколаївській області - (2,4%),
Полтавській області - (2,3%),
Івано-Франківській області - (2,3%)
Дніпропетровській області - (2,3%).
Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби, тощо. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.
93% померлих - це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.
Серед померлих людей з COVID-19 було 104 медичних працівника з 22 регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%.
Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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