Заступниця міністра культури відвідала культурні «родзинки» Волині

Заступник міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк ознайомилася із культурною спадщиною Волині.Заступниця Міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк в рамках робочого візиту на Волинь оглянула Олицький замок Радзивілів, Колегіальний костел Святої Трійці, Замок Любарта, Луцькі підземелля та садибу Косачів у Колодяжному. Супроводжувала посадовицю начальник управління культури, з питань релігії та національностей ОДА Ольга Чубара, - повідомляють у Волинській ОДА.Варто наголосити, що саме ці об’єкти пропонуватимуться облдержадміністрацією на відновлення та реставрацію в рамках програми Президента України «Велике будівництво» у 2021 році. Нагадаємо, що Глава держави видав Указ, який передбачає підтримку культури, туризму та креативних індустрій на державному рівні. На відновлення об’єктів планується спрямувати кошти державного, обласного та місцевих бюджетів.Відтак, знайомство із культурною спадщиною Волині замміністра культури розпочала з огляду будівлі родинного замку Радзивіліви та Колегіального костелу Святої Трійці в смт Олика Ківерцівського району.«Безумовно такі історичні пам’ятки повинні бути під опікою держави. Як бачимо, ремонтні та реставраційні роботи потребуватимуть великих капіталовкладень. Тому сподіваємося, що спільними зусиллями зможемо відновити цю неоціненну пам’ятку культури національного значення», – наголосила заступник Міністра.Потому представники міністерства культури ознайомилися із замком Любарта в обласному центрі, оглянули церкву Івана Богослова збудовану у XII столітті. У розкопах церкви зберігаються могили давніх князів, єпископів і знатних міщан. Збереглася князівська гробниця зі скелетом з наконечником татарської стріли у черепі. Також заступниця Міністра культури та інформаційної політики побувала у Художньому музеї та оглянула його постійну експозицію.Як розповіла директор музею Зоя Навроцька, найбільш цінну частину збірки становить колекція князів Радзивілів з Олицького замку.«Наша колекція сформована на основі націоналізованої збірки з магнатської галереї князів Радзивілів замку в Олиці, а також творів образотворчого мистецтва, що зберігалися у музеях Луцька до 1939 року, а також пізніших надходжень. У розділі зарубіжного мистецтва XVII — поч. XX століття представлено живопис восьми країн Європи: Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англії та Польщі», – розповіла Зоя Навроцька.Неабияке враження справив на представників міністерства єдиний в Україні музей дзвонів. Тут зібрана чимала колекція дзвонів з України, Польщі, Австрії, Румунії, та Росії. Найдавніший з них датується 1647 роком.Також заступниця Міністра культури та інформаційної політики України познайомилася з експонатами Музею книги, який розміщений у колишній повітовій скарбниці, збудованій на початку XIX ст. У його колекції не лише старі книги, а й реконструйовані старовинні друкарські верстати.Незабутні враження подарували гостям зі столиці краєвид з оглядової вежі замку Любарта та таємничі Луцькі підземелля – підвали під кафедральним костелом Петра і Павла. Як розповів екскурсовод, підземний комплекс під Луцьким костелом Петра і Павла очолює п’ятірку найзагадковіших підземель України за версією проєкту ILoveUkraine.Також Лариса Петасюк познайомилася із неоціненим скарбом волинської та української культурної спадщини – садибою родини Косачів у селі Колодяжне Ковельського району, зокрема, із так званими «білим» та «сірим» Лесиними будиночками. Саме ця туристична родзинка Волині приваблює усіх, хто цікавиться творчістю великої поетеси, яка саме тут провела своє дитинство та юність, саме тут прокинувся її письменницький талант.Оглянувши Лесині будиночки заступниця Міністра культури та інформаційної політики України переконалася, що їх потрібно реставрувати та відновлювати. І як найшвидше. Адже з часом вони все більше руйнуються. Реставрації потребують як фасади будівель, так і внутрішня частина приміщення.Підсумовуючи результати своєї робочої поїздки на Волинь Лариса Петасюк наголосила на важливості збереження пам’яток культурної національної спадщини.«Усі запропоновані до програми «Велике будівництво» об’єкти потребують уваги та фінансування з боку держави. Сподіваюся, що область активно попрацює в цьому напрямку та отримає необхідну допомогу», – наголосила Лариса Петасюк.