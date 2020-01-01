Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Сьогодні, 04:19
Motorola готує до випуску недорогий смартфон з підтримкою 5G. Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.
Про це повідомляє видання TechnikNews з посиланням на звіт інсайдерів, - пише Главком.
Апарат фігурує у внутрішній документації компанії під назвою Kiev («Київ»). Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.
Також «Київ» буде одним з перших телефонів на ринку, який отримає новий чіп Snapdragon 690 5G.
Пристрій вийде з шістьма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті, OLED-екраном роздільною здатністю Full HD, підтримкою HDR і частотою оновлення картинки 60 герц.
Інсайдери розповіли, що новинка буде мати основну камеру з чотирма об'єктивами з основним сенсором дозволом 48 мегапікселів і додатковим дозволом 8, 2 і 16 мегапікселів. Девайс отримає Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт пам'яті формату microSD.
Вартість пристрою не розкривається - відомо лише те, що «Київ» буде орієнтований на широкого споживача. Дата анонсу смартфона також не повідомляється.
Останнім станом на початок осені смартфоном Motorola виявилася розкладачка RAZR 5G, випущена 9 вересня. Девайс отримав два дисплея - основний діагоналлю 6,2 дюйма і зовнішній додатковий діагоналлю 2,7 дюйма. Флагман вийшов з чіпом Snapdragon 765G, підтримкою 5G, 48-мегапіксельною одинарної камерою, акумулятором ємністю 2800 міліампер-годин. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/techno/devices/motorola-gotuje-byudzhetniy-smartfon-z-nazvoyu-kiev-704935.html
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання TechnikNews з посиланням на звіт інсайдерів, - пише Главком.
Апарат фігурує у внутрішній документації компанії під назвою Kiev («Київ»). Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.
Також «Київ» буде одним з перших телефонів на ринку, який отримає новий чіп Snapdragon 690 5G.
Пристрій вийде з шістьма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті, OLED-екраном роздільною здатністю Full HD, підтримкою HDR і частотою оновлення картинки 60 герц.
Інсайдери розповіли, що новинка буде мати основну камеру з чотирма об'єктивами з основним сенсором дозволом 48 мегапікселів і додатковим дозволом 8, 2 і 16 мегапікселів. Девайс отримає Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт пам'яті формату microSD.
Вартість пристрою не розкривається - відомо лише те, що «Київ» буде орієнтований на широкого споживача. Дата анонсу смартфона також не повідомляється.
Останнім станом на початок осені смартфоном Motorola виявилася розкладачка RAZR 5G, випущена 9 вересня. Девайс отримав два дисплея - основний діагоналлю 6,2 дюйма і зовнішній додатковий діагоналлю 2,7 дюйма. Флагман вийшов з чіпом Snapdragon 765G, підтримкою 5G, 48-мегапіксельною одинарної камерою, акумулятором ємністю 2800 міліампер-годин. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/techno/devices/motorola-gotuje-byudzhetniy-smartfon-z-nazvoyu-kiev-704935.html
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Сьогодні, 04:19
В Україні зменшилась смертність від короновірусу
Сьогодні, 03:16