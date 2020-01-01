вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev

Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Motorola готує до випуску недорогий смартфон з підтримкою 5G. Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.

Про це повідомляє видання TechnikNews з посиланням на звіт інсайдерів, - пише Главком.

Апарат фігурує у внутрішній документації компанії під назвою Kiev («Київ»). Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.

Також «Київ» буде одним з перших телефонів на ринку, який отримає новий чіп Snapdragon 690 5G.

Пристрій вийде з шістьма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті, OLED-екраном роздільною здатністю Full HD, підтримкою HDR і частотою оновлення картинки 60 герц.

Інсайдери розповіли, що новинка буде мати основну камеру з чотирма об'єктивами з основним сенсором дозволом 48 мегапікселів і додатковим дозволом 8, 2 і 16 мегапікселів. Девайс отримає Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт пам'яті формату microSD.

Вартість пристрою не розкривається - відомо лише те, що «Київ» буде орієнтований на широкого споживача. Дата анонсу смартфона також не повідомляється.

Останнім станом на початок осені смартфоном Motorola виявилася розкладачка RAZR 5G, випущена 9 вересня. Девайс отримав два дисплея - основний діагоналлю 6,2 дюйма і зовнішній додатковий діагоналлю 2,7 дюйма. Флагман вийшов з чіпом Snapdragon 765G, підтримкою 5G, 48-мегапіксельною одинарної камерою, акумулятором ємністю 2800 міліампер-годин. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/techno/devices/motorola-gotuje-byudzhetniy-smartfon-z-nazvoyu-kiev-704935.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: технології, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Сьогодні, 04:19
В Україні зменшилась смертність від короновірусу
Сьогодні, 03:16
«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України
Сьогодні, 02:14
Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Сьогодні, 01:14
На Вінниччині два п'яних молодики зупинили потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Повідомили, коли презентують iPhone 12 Повідомили, коли презентують iPhone 12
14 серпень, 06:28
Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати
09 травень, 06:12
Чи можна заряджати смартфон на 100% Чи можна заряджати смартфон на 100%
03 вересень, 05:31
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
28 серпень, 04:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
Сьогодні, 04:19
 0
В Україні зменшилась смертність від короновірусу
Сьогодні, 03:16
 0
«Волинь» зіграє проти «Прикарпаття» у рамках розіграшу Кубка України
Сьогодні, 02:14
 0
Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Сьогодні, 01:14
 0
На Вінниччині два п'яних молодики зупинили потяг для відео в інстаграм
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8