Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev





Про це повідомляє видання TechnikNews з посиланням на звіт інсайдерів, - пише



Апарат фігурує у внутрішній документації компанії під назвою Kiev («Київ»). Девайс буде відрізнятися від інших дешевих пристроїв підтримкою зв'язку п'ятого покоління.



Також «Київ» буде одним з перших телефонів на ринку, який отримає новий чіп Snapdragon 690 5G.



Пристрій вийде з шістьма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті, OLED-екраном роздільною здатністю Full HD, підтримкою HDR і частотою оновлення картинки 60 герц.



Інсайдери розповіли, що новинка буде мати основну камеру з чотирма об'єктивами з основним сенсором дозволом 48 мегапікселів і додатковим дозволом 8, 2 і 16 мегапікселів. Девайс отримає Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт пам'яті формату microSD.



Вартість пристрою не розкривається - відомо лише те, що «Київ» буде орієнтований на широкого споживача. Дата анонсу смартфона також не повідомляється.



Останнім станом на початок осені смартфоном Motorola виявилася розкладачка RAZR 5G, випущена 9 вересня. Девайс отримав два дисплея - основний діагоналлю 6,2 дюйма і зовнішній додатковий діагоналлю 2,7 дюйма. Флагман вийшов з чіпом Snapdragon 765G, підтримкою 5G, 48-мегапіксельною одинарної камерою, акумулятором ємністю 2800 міліампер-годин. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/techno/devices/motorola-gotuje-byudzhetniy-smartfon-z-nazvoyu-kiev-704935.html

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