Курс валют у Луцьку на 12 вересня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.88, а продаж – 27.95.
Євро при купівлі становить – 32.85, продажу – 33.98.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.40.
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Євро при купівлі становить – 32.85, продажу – 33.98.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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