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Курс валют у Луцьку на 12 вересня

Курс валют у Луцьку на 12 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.88, а продаж – 27.95.

Євро при купівлі становить – 32.85, продажу – 33.98.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.40.

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Теги: курс валют
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