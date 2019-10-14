Обіцяли збудувати ще в 90-х роках: учні школи неподалік Луцька займатимуться в новому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 09:45
В навчальному корпусі № 2 школи села Крупа, напередодні Дня фізичної культури і спорту України, урочисто відкрили добудований спортивний зал.
Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Чи не найбільше цій події радів вчитель фізичного виховання Крупівської ЗОШ Віталій Олександрович Левшонюк, який прийшов сюди працювати ще в 1985 році. Тоді молодому спеціалістові чиновники Луцького району пообіцяли, що в 90-х роках у закладі буде і спортзал, і спортивний майданчик. Але лише тепер, на 36-й рік вчителювання, він дочекався здійснення цих обіцянок.
Директор школи Мирослав Васильович Філозоф розповів, що вперше про облаштування шкільного спортивного залу заговорили ще в 2008 році, і Підгайцівська сільська рада тоді погодилася допомагати в цьому. У 2015 коштом районного бюджету розпочали реконструкцію старої майстерні під приміщення для занять фізичною культурою і спортом, але модернізація йшла млявими темпами.
І так тягнулося до 2019-го, доки не утворилася Підгайцівська об’єднана територіальна громада. Добудова спортивного залу в школі села Крупа увійшла до пріоритетів розвитку громади. У лютому 2020 року спортзал був готовий до здачі в експлуатацію, але втрутився коронавірус. Відкриття нового об'єкту відклали на потім.
Директор Крупівської ЗОШ також додав, що за кошти бюджету ОТГ утеплили фасад приміщення навчального корпусу № 2, замінели пічне опалення на електричне, в обох корпусах встановили пожежну сигналізацію, зробили благоустрій пришкільної території.
У приміщенні, де розташований спортзал, також добудували дві роздягальні з душем та санвузлом в кожній, інвентарну кімнату, кабінет для вчителя фізкультури.
«За 81 рік існування школи жодне покоління учасників навчального процесу не мало таких комфортних умов, які створені сьогодні», - констатує Мирослав Філозоф.
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк у своєму вітальному виступі зазначив, що спортивний зал - це не останній новий об’єкт. На черзі чекають інші, які в Підгайцівській ОТГ планують відкривати найближчим часом один за одним. А роботи в селах нашої громади ведуться завдяки платникам податків, які наповнюють сільський бюджет, та спонсорам. Тому не випадково на урочисту були запрошені й представники бізнесу.
Це радісне дійство не могло відбутися без подарунків і нагород. Зокрема від Підгайцівської сільської ради школі села Крупа подарували тренажер для занять спортом в домашніх умовах.
Не з порожніми руками прийшов на захід Народний депутат України В’ячеслав Рубльов. Він передав шкільній родині в користування телевізор CMART LED TV. З нагоди Дня фізичної культури і спорту України сільський голова Юрій Семенюк нагородив учителя фізичного виховання ЗОШ I-II ступенів села Крупа Левшонюка Віталія Олександровича грамотою Підгайцівської сільської ради.
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Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Чи не найбільше цій події радів вчитель фізичного виховання Крупівської ЗОШ Віталій Олександрович Левшонюк, який прийшов сюди працювати ще в 1985 році. Тоді молодому спеціалістові чиновники Луцького району пообіцяли, що в 90-х роках у закладі буде і спортзал, і спортивний майданчик. Але лише тепер, на 36-й рік вчителювання, він дочекався здійснення цих обіцянок.
Директор школи Мирослав Васильович Філозоф розповів, що вперше про облаштування шкільного спортивного залу заговорили ще в 2008 році, і Підгайцівська сільська рада тоді погодилася допомагати в цьому. У 2015 коштом районного бюджету розпочали реконструкцію старої майстерні під приміщення для занять фізичною культурою і спортом, але модернізація йшла млявими темпами.
І так тягнулося до 2019-го, доки не утворилася Підгайцівська об’єднана територіальна громада. Добудова спортивного залу в школі села Крупа увійшла до пріоритетів розвитку громади. У лютому 2020 року спортзал був готовий до здачі в експлуатацію, але втрутився коронавірус. Відкриття нового об'єкту відклали на потім.
Директор Крупівської ЗОШ також додав, що за кошти бюджету ОТГ утеплили фасад приміщення навчального корпусу № 2, замінели пічне опалення на електричне, в обох корпусах встановили пожежну сигналізацію, зробили благоустрій пришкільної території.
У приміщенні, де розташований спортзал, також добудували дві роздягальні з душем та санвузлом в кожній, інвентарну кімнату, кабінет для вчителя фізкультури.
«За 81 рік існування школи жодне покоління учасників навчального процесу не мало таких комфортних умов, які створені сьогодні», - констатує Мирослав Філозоф.
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк у своєму вітальному виступі зазначив, що спортивний зал - це не останній новий об’єкт. На черзі чекають інші, які в Підгайцівській ОТГ планують відкривати найближчим часом один за одним. А роботи в селах нашої громади ведуться завдяки платникам податків, які наповнюють сільський бюджет, та спонсорам. Тому не випадково на урочисту були запрошені й представники бізнесу.
Це радісне дійство не могло відбутися без подарунків і нагород. Зокрема від Підгайцівської сільської ради школі села Крупа подарували тренажер для занять спортом в домашніх умовах.
Не з порожніми руками прийшов на захід Народний депутат України В’ячеслав Рубльов. Він передав шкільній родині в користування телевізор CMART LED TV. З нагоди Дня фізичної культури і спорту України сільський голова Юрій Семенюк нагородив учителя фізичного виховання ЗОШ I-II ступенів села Крупа Левшонюка Віталія Олександровича грамотою Підгайцівської сільської ради.
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