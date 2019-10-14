Обіцяли збудувати ще в 90-х роках: учні школи неподалік Луцька займатимуться в новому спортзалі. ФОТО





Про це інформують на сайті



Чи не найбільше цій події радів вчитель фізичного виховання Крупівської ЗОШ Віталій Олександрович Левшонюк, який прийшов сюди працювати ще в 1985 році. Тоді молодому спеціалістові чиновники Луцького району пообіцяли, що в 90-х роках у закладі буде і спортзал, і спортивний майданчик. Але лише тепер, на 36-й рік вчителювання, він дочекався здійснення цих обіцянок.





Директор школи Мирослав Васильович Філозоф розповів, що вперше про облаштування шкільного спортивного залу заговорили ще в 2008 році, і Підгайцівська сільська рада тоді погодилася допомагати в цьому. У 2015 коштом районного бюджету розпочали реконструкцію старої майстерні під приміщення для занять фізичною культурою і спортом, але модернізація йшла млявими темпами.





І так тягнулося до 2019-го, доки не утворилася Підгайцівська об’єднана територіальна громада. Добудова спортивного залу в школі села Крупа увійшла до пріоритетів розвитку громади. У лютому 2020 року спортзал був готовий до здачі в експлуатацію, але втрутився коронавірус. Відкриття нового об'єкту відклали на потім.





Директор Крупівської ЗОШ також додав, що за кошти бюджету ОТГ утеплили фасад приміщення навчального корпусу № 2, замінели пічне опалення на електричне, в обох корпусах встановили пожежну сигналізацію, зробили благоустрій пришкільної території.





У приміщенні, де розташований спортзал, також добудували дві роздягальні з душем та санвузлом в кожній, інвентарну кімнату, кабінет для вчителя фізкультури.



«За 81 рік існування школи жодне покоління учасників навчального процесу не мало таких комфортних умов, які створені сьогодні», - констатує Мирослав Філозоф.



Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк у своєму вітальному виступі зазначив, що спортивний зал - це не останній новий об’єкт. На черзі чекають інші, які в Підгайцівській ОТГ планують відкривати найближчим часом один за одним. А роботи в селах нашої громади ведуться завдяки платникам податків, які наповнюють сільський бюджет, та спонсорам. Тому не випадково на урочисту були запрошені й представники бізнесу.





Це радісне дійство не могло відбутися без подарунків і нагород. Зокрема від Підгайцівської сільської ради школі села Крупа подарували тренажер для занять спортом в домашніх умовах.





Не з порожніми руками прийшов на захід Народний депутат України В’ячеслав Рубльов. Він передав шкільній родині в користування телевізор CMART LED TV. З нагоди Дня фізичної культури і спорту України сільський голова Юрій Семенюк нагородив учителя фізичного виховання ЗОШ I-II ступенів села Крупа Левшонюка Віталія Олександровича грамотою Підгайцівської сільської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В навчальному корпусі № 2 школи села Крупа, напередодні Дня фізичної культури і спорту України, урочисто відкрили добудований спортивний зал.Про це інформують на сайті Підгайцівської громади Чи не найбільше цій події радів вчитель фізичного виховання Крупівської ЗОШ, який прийшов сюди працювати ще в 1985 році. Тоді молодому спеціалістові чиновники Луцького району пообіцяли, що в 90-х роках у закладі буде і спортзал, і спортивний майданчик. Але лише тепер, на 36-й рік вчителювання, він дочекався здійснення цих обіцянок.Директор школирозповів, що вперше про облаштування шкільного спортивного залу заговорили ще в 2008 році, і Підгайцівська сільська рада тоді погодилася допомагати в цьому. У 2015 коштом районного бюджету розпочали реконструкцію старої майстерні під приміщення для занять фізичною культурою і спортом, але модернізація йшла млявими темпами.І так тягнулося до 2019-го, доки не утворилася Підгайцівська об’єднана територіальна громада. Добудова спортивного залу в школі села Крупа увійшла до пріоритетів розвитку громади. У лютому 2020 року спортзал був готовий до здачі в експлуатацію, але втрутився коронавірус. Відкриття нового об'єкту відклали на потім.Директор Крупівської ЗОШ також додав, що за кошти бюджету ОТГ утеплили фасад приміщення навчального корпусу № 2, замінели пічне опалення на електричне, в обох корпусах встановили пожежну сигналізацію, зробили благоустрій пришкільної території.У приміщенні, де розташований спортзал, також добудували дві роздягальні з душем та санвузлом в кожній, інвентарну кімнату, кабінет для вчителя фізкультури.«За 81 рік існування школи жодне покоління учасників навчального процесу не мало таких комфортних умов, які створені сьогодні», - констатує Мирослав Філозоф.Підгайцівський сільський головау своєму вітальному виступі зазначив, що спортивний зал - це не останній новий об’єкт. На черзі чекають інші, які в Підгайцівській ОТГ планують відкривати найближчим часом один за одним. А роботи в селах нашої громади ведуться завдяки платникам податків, які наповнюють сільський бюджет, та спонсорам. Тому не випадково на урочисту були запрошені й представники бізнесу.Це радісне дійство не могло відбутися без подарунків і нагород. Зокрема від Підгайцівської сільської ради школі села Крупа подарували тренажер для занять спортом в домашніх умовах.Не з порожніми руками прийшов на захід Народний депутат України. Він передав шкільній родині в користування телевізор CMART LED TV. З нагоди Дня фізичної культури і спорту України сільський голова Юрій Семенюк нагородив учителя фізичного виховання ЗОШ I-II ступенів села Крупа Левшонюка Віталія Олександровича грамотою Підгайцівської сільської ради.

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