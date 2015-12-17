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Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО

Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО
Аспірант ВНУ імені Лесі Українки Володимир Потрапелюк передав до Рожищенського історико-краєзнавчого музею 38 предметів музейного значення.

Про це інформують на facebook-сторінці музею.

Краєзнавець, аспірант ВНУ ім. Лесі Українки факультету філології та журналістики Володимир Потрапелюк передав музею на постійне зберігання 38 предметів музейного значення. Серед яких пломба залізничного вокзалу м. Рожище (знайдена в с. Промінь, Луцького району в лютому 2020 року.), прясло глиняне до веретена, монети та гудзики різних періодів, наконечник залізний, крем'яний ніж, значок "жовтенята", фрагмент глиняної люльки та ін.

Ці речі є цінним історичним джерелом для вивчення історії періоду XVI-поч. XX ст.

Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО
Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО


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Теги: музей, знахідка, Рожище
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