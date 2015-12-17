Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО

Володимир Потрапелюк передав до Рожищенського історико-краєзнавчого музею 38 предметів музейного значення.



Про це інформують на



Краєзнавець, аспірант ВНУ ім. Лесі Українки факультету філології та журналістики Володимир Потрапелюк передав музею на постійне зберігання 38 предметів музейного значення. Серед яких пломба залізничного вокзалу м. Рожище (знайдена в с. Промінь, Луцького району в лютому 2020 року.), прясло глиняне до веретена, монети та гудзики різних періодів, наконечник залізний, крем'яний ніж, значок "жовтенята", фрагмент глиняної люльки та ін.



Ці речі є цінним історичним джерелом для вивчення історії періоду XVI-поч. XX ст.







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