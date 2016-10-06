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Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання

Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Луцький краєзнавець Віктор Літевчук знайшов найстаріше відоме луцьке видання.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Книга «Збірник імен шляхти» є сьомим-десятим по хронології виданням домініканів та цікава своїм змістом і тематикою

"Одна з найцінніших моїх знахідок за останні роки: найстаріше відоме луцьке видання, що знаходиться на території Луцька, книга видана друкарнею домініканського монастиря у 1790 році «Zbior nazwisk szlachty» (укр. «Збірник імен шляхти») автора Піотра Наленча Малаховського.

Луцький домініканський монастир отримав привілей на друкарню у 1787 році і місцевий єпископ Фелікс Турський дав дозвіл на її відкриття у тому ж році, де дозволили друкувати книги на польській, латинській, французькій і російській мовами.

Друкарня діяла до польського повстання 1831 року. Хоча відомо біля 110-120 видань друкарні луцького домініканського монастиря (згідно списку домініканських монастирів провінції Руської, Краків 1923 р), які зараз становлять велику рідкість, насправді
віддрукували домінікани значно більше книг, більшість яких не зберіглося.

Книга «Збірник імен шляхти» є сьомим-десятим по хронології виданням домініканів та цікава своїм змістом і тематикою, тому що більшісь видань друкарні домініканського монастиря були релігійного змісту.

На першому фото гравюра із зображенням домініканського костелу і монастиря. Дереворит роботи Е. Дранжкевіча з малюнка Толінського. З журналу ”Tygodnik Illustrowany” №238, 20.VII.1872 р.", - йдеться в дописі".

Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання

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Теги: Віктор Літевчук, книга, видання
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