Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 10:17
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 53 особи. Летальний випадок - 1 (м.Ковель).
Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, м. Нововолинськ – 16, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 6, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 7, Горохівський район – 6 .
Загалом станом на 12 вересня в області зареєстрували 6224 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 398 у дітей та 712 у медичних працівників. Одужали 4355 осіб, з них 295 дітей та 552 медичних працівники. 133 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померли 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1642 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 672 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 368 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 117
• Володимир-Волинський район – 444 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 292 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 626 (в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 483 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 356 (в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 (в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 93 (в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 40 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 486 осіб.
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Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, м. Нововолинськ – 16, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 6, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 7, Горохівський район – 6 .
Загалом станом на 12 вересня в області зареєстрували 6224 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 398 у дітей та 712 у медичних працівників. Одужали 4355 осіб, з них 295 дітей та 552 медичних працівники. 133 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померли 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1642 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 672 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 368 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 117
• Володимир-Волинський район – 444 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 292 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 626 (в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 483 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 356 (в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 (в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 93 (в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 40 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 486 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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