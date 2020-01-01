Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА





Про це інформують у



Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, м. Нововолинськ – 16, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 6, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 7, Горохівський район – 6 .



Загалом станом на 12 вересня в області зареєстрували 6224 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 398 у дітей та 712 у медичних працівників. Одужали 4355 осіб, з них 295 дітей та 552 медичних працівники. 133 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померли 4 медики).



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1642 (в т. ч. 34 летальних)

• Луцький район – 672 (в т. ч. 11 летальних)

• м. Нововолинськ – 368 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 117

• Володимир-Волинський район – 444 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 292 (в т. ч. 5 летальних)

• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)

• Ківерцівський район – 626 (в т. ч. 13 летальних)

• Ковельський район – 483 (в т. ч. 14 летальних),

• Локачинський район – 57

• Любомльський район – 93

• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 356 (в т. ч. 10 летальних)

• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)

• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)

• Старовижівський район – 114 (в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 93 (в т. ч. 1 летальний)

• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 40 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 486 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 53 особи. Летальний випадок - 1 (м.Ковель).Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, м. Нововолинськ – 16, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 6, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 7, Горохівський район – 6 .Загалом станом на 12 вересня в області зареєстрували 6224 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 398 у дітей та 712 у медичних працівників. Одужали 4355 осіб, з них 295 дітей та 552 медичних працівники. 133 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померли 4 медики).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1642 (в т. ч. 34 летальних)• Луцький район – 672 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 368 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 117• Володимир-Волинський район – 444 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 292 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 626 (в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 483 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 93• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 356 (в т. ч. 10 летальних)• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 (в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 93 (в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 40 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 486 осіб.

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