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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА
За останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 53 особи. Летальний випадок - 1 (м.Ковель).

Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, м. Нововолинськ – 16, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 6, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 7, Горохівський район – 6 .

Загалом станом на 12 вересня в області зареєстрували 6224 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 398 у дітей та 712 у медичних працівників. Одужали 4355 осіб, з них 295 дітей та 552 медичних працівники. 133 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померли 4 медики).

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 1642 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 672 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 368 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 117
• Володимир-Волинський район – 444 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 292 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 626 (в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 483 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 356 (в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 (в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 93 (в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 40 222 особи. В тому числі за останню добу обстежили 486 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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