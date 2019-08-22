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У волинському місті навчатимуть, як надавати першу домедичну допомогу

У волинському місті навчатимуть, як надавати першу домедичну допомогу
12-го вересня ГО «МВПЦ “Третій полк”» проведе приватний курс надання першої домедичної допомоги для жителів Володимира-Волинського.

Про це пише БУГ.

Ідея виникла у голови організації Руслана Бормового, після того, як він випадково став свідком, коли дитині, яка подавилась їжею не могли допомогти ні батьки, ні заклад харчування.

"Курс розрахований тільки на дорослу аудиторію, учасники – від 16+ років", – зауважив Руслан Бормовий.

У програмі курсу:

- базова підтримка життя до приїзду швидкої допомоги, проведення СПР;
- допомога людині при втраті свідомості;
- зупинка критичних кровотеч (давляча повязка, джут, Т-САТ);
- дії при інсульті та інфаркті;
- надання допомоги при судомах (епілепсія);
- допомога при обструкції дихальних шляхів;
- та деякі інші ескстренні ситуації.

Наявність захисної маски для учасників – обов’язкова. Навчання триватиме із 10:00 до 15:00.

Зареєструватись можна за телефоном: 093 513 27 57.

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Теги: курс, навчання, перша медична допомога
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