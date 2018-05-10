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У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука

У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука
У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з проспекту Соборності до вулиці Кравчука.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт. Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт.

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Теги: Кравчука, Соборності, проїзд, заборона, розпорядження
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