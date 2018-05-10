У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука





Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт. Про це інформують на сайті



У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з проспекту Соборності до вулиці Кравчука.Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради. Про це інформують на сайті Луцької міської ради У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт.

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