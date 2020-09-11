У Грузії відклали початок навчального року до жовтня





Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар, пишуть



Заняття відкладаються в школах таких великих міст як: Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті



"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, а також в школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні", – сказав Гахар.



Станом на 11 вересня в Грузії 1 917 випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 19 осіб. Хворобу побороли 1 354 людини. Зараз в країні фіксують 544 активних випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з швидким поширенням коронавірусу в Грузії влада ухвалила рішення відкласти початок навчального року в великих містах.Про це заявив прем’єр-міністр Грузії, пишуть Факти Заняття відкладаються в школах таких великих міст як: Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, а також в школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні", – сказав Гахар.Станом на 11 вересня в Грузії 1 917 випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 19 осіб. Хворобу побороли 1 354 людини. Зараз в країні фіксують 544 активних випадків.

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