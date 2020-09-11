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У Грузії відклали початок навчального року до жовтня

У Грузії відклали початок навчального року до жовтня
У зв’язку з швидким поширенням коронавірусу в Грузії влада ухвалила рішення відкласти початок навчального року в великих містах.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар, пишуть Факти.

Заняття відкладаються в школах таких великих міст як: Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті

"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, а також в школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні", – сказав Гахар.

Станом на 11 вересня в Грузії 1 917 випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 19 осіб. Хворобу побороли 1 354 людини. Зараз в країні фіксують 544 активних випадків.

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Теги: Грузія, школа, навчання, карантин
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