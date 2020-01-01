вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО

До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
У Художньому музеї міста відкрили виставку, приурочену до святкування Дня міста.

Представлені художні твори Елеонори Сабової-Дишко, йдеться на сайті Луцької міської ради.

Талановита художниця є членом Національної спілки художників України. Вона брала участь в багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном — в Німеччині, Польщі. Художниця живе та працює у Луцьку. На виставці представили твори з початку студентських років до сучасності. Творча манера Елеонори Сабової-Дишко особлива, представлений живопис стимулює до вдумливих поглядів та філософських роздумів.

До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО

Був присутній на мистецькому заході і чоловік авторки виставки Олександр Дишко, волинський художник, член Національної спілки художників України, ініціатор мистецького об'єднання “Куля”. Йому вручили Подяку міського голови.

До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка, музей, картини, Елеонора Дишко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука
Сьогодні, 10:58
У волинському місті навчатимуть, як надавати першу домедичну допомогу
Сьогодні, 10:38
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 10:17
Обіцяли збудувати ще в 90-х роках: учні школи неподалік Луцька займатимуться в новому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Cтяги з Євромайдану, АТО і ООС: у місті на Волині презентували колекцію прапорів. ФОТО Cтяги з Євромайдану, АТО і ООС: у місті на Волині презентували колекцію прапорів. ФОТО
25 серпень, 02:15
У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО У Туреччині відкрили виставку полотен українських художників. ФОТО
24 серпень, 22:40
На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект
20 серпень, 18:40
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
05 червень, 01:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука
Сьогодні, 10:58
 0
У волинському місті навчатимуть, як надавати першу домедичну допомогу
Сьогодні, 10:38
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 10:17
 0
Обіцяли збудувати ще в 90-х роках: учні школи неподалік Луцька займатимуться в новому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8