До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО





Представлені художні твори Елеонори Сабової-Дишко, йдеться на сайті



Талановита художниця є членом Національної спілки художників України. Вона брала участь в багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном — в Німеччині, Польщі. Художниця живе та працює у Луцьку. На виставці представили твори з початку студентських років до сучасності. Творча манера Елеонори Сабової-Дишко особлива, представлений живопис стимулює до вдумливих поглядів та філософських роздумів.





Був присутній на мистецькому заході і чоловік авторки виставки Олександр Дишко, волинський художник, член Національної спілки художників України, ініціатор мистецького об'єднання “Куля”. Йому вручили Подяку міського голови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Художньому музеї міста відкрили виставку, приурочену до святкування Дня міста.Представлені художні твори, йдеться на сайті Луцької міської ради Талановита художниця є членом Національної спілки художників України. Вона брала участь в багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном — в Німеччині, Польщі. Художниця живе та працює у Луцьку. На виставці представили твори з початку студентських років до сучасності. Творча манера Елеонори Сабової-Дишко особлива, представлений живопис стимулює до вдумливих поглядів та філософських роздумів.Був присутній на мистецькому заході і чоловік авторки виставки, волинський художник, член Національної спілки художників України, ініціатор мистецького об'єднання “Куля”. Йому вручили Подяку міського голови.

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