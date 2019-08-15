Вкладникам українського банку, який визнали неплатоспроможним, почали повертати кошти





25 серпня банк "Аркада" визнали неплатоспроможним, повідомили у



Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.



За попередніми підрахунками, 90% вкладників зможуть отримати свої гроші.



Щоб отримати кошти, слід звернутися до банків-агентів з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу.



Фізособам-резидентам додатково необхідно пред’явити документ, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.



Проблеми з капіталом у банку сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.



Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.

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