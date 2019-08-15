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Вкладникам українського банку, який визнали неплатоспроможним, почали повертати кошти

Вкладникам українського банку, який визнали неплатоспроможним, почали повертати кошти
Клієнтам банку "Аркада" 11 вересня почали виплачувати відшкодування від Фонду гарантування вкладів.

25 серпня банк "Аркада" визнали неплатоспроможним, повідомили у Фонді.

Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.

За попередніми підрахунками, 90% вкладників зможуть отримати свої гроші.

Щоб отримати кошти, слід звернутися до банків-агентів з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу.

Фізособам-резидентам додатково необхідно пред’явити документ, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Проблеми з капіталом у банку сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.

Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.

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Теги: гроші, банк Аркада, Фонд гарантування вкладів, повернення
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