Вкладникам українського банку, який визнали неплатоспроможним, почали повертати кошти
Сьогодні, 11:47
Клієнтам банку "Аркада" 11 вересня почали виплачувати відшкодування від Фонду гарантування вкладів.
25 серпня банк "Аркада" визнали неплатоспроможним, повідомили у Фонді.
Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.
За попередніми підрахунками, 90% вкладників зможуть отримати свої гроші.
Щоб отримати кошти, слід звернутися до банків-агентів з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу.
Фізособам-резидентам додатково необхідно пред’явити документ, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
Проблеми з капіталом у банку сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.
Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.
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25 серпня банк "Аркада" визнали неплатоспроможним, повідомили у Фонді.
Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.
За попередніми підрахунками, 90% вкладників зможуть отримати свої гроші.
Щоб отримати кошти, слід звернутися до банків-агентів з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу.
Фізособам-резидентам додатково необхідно пред’явити документ, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
Проблеми з капіталом у банку сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.
Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.
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