«Волинь голова боротися за свої права». Найцікавіше зі сказаного Ігорем Палицею у Луцьку

У п’ятницю, 11 вересня, народний депутат та лідер партії «За майбутнє»побував з робочим візитом у Луцьку.Він відвідав форум прихильників партії у Луцькому замку, коронавірусний шпиталь Волинської обласної клінічної лікарні, Волинський обласний будинок дитини, Волинський національний університет імені Лесі Українки, а також побував на святкуванні першої річниці відкриття обласного перинатального центру.Впливовий політик ділився враженнями, озвучував пропозиції, робив заяви і реагував на почуте. Ми вибрали найцікавіше з того, що говорив Ігор Палиця у Луцьку того насиченого і цікавого дня.Все робиться за рахунок місцевих бюджетів. А це – непобудовані дороги, садочки, невідремонтовані школи, пенсіонери без допомоги.За гроші місцевих бюджетів в обласній лікарні зробили ПЛР-лабораторію, яка дозволить робити стільки ж тестів, як зараз робить обласний лабораторний центр. Лабораторія вже готова, а держава 3 тижні держава не може її сертифікувати».***Ми повинні створити кисневі місця в лікарнях, при чому не тільки в обласній та інфекційній лікарнях, а й в Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську. Людей буде все більше, а ми повинні мати, де їх лікувати.Ми повинні вкласти гроші в те, щоб збільшити кількість лабораторій і робити в області 2-3 тисячі тестів на добу. Тоді ми подолаємо епідемію. Головне – вчасно дати людям можливість зрозуміти, що вони захворіли, та ізолюватись. Чому епідемія поширюється? Бо хворі ходять по 10 днів, думаючи, що в них просто кашель, і заражають інших.Якщо сьогодні офіційно більше 3 тисяч нових хворих в Україні, це означає, що насправді їх тисяч 6 чи 7».***«Ніхто вже ні на який карантин не зупиниться, що б вони (центральна влада, - ред) не вводили. Жоден бізнес на це не піде. Тим паче, ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я, - ред.) сказала, що це нічого не дає.Волинська обласна рада першою в 2016 році оголосила страйк, заблокувала губернатора і сказала: «Не буде торгівлі на крові». Ми боролися за тих, хто воював, і за сім’ї тих, хто загинув. Після нас підключились інші області і переляканий Порошенко скликав РНБО і заблокував торгівлю з «ДНР/ЛНР».І зараз я кажу: якщо ви спробуєте ще раз ввести червоні зони, ми вийдемо і не дамо вам цього зробити, бо ми боремось за право бізнесу жити, за право дітей ходити в школу і садочок, за право батьків йти на роботу, бо без цих прав не буде розвитку».«Чому сьогодні в цьому залі – бувші опоненти, члени різних політичних партій, люди, які ходять до різних церков, люди, які розмовляють українською, російською, білоруською, люди різного достатку, голови ОТГ і кандидати на голів ОТГ?Ми об’єдналися, тому що разом з колегами з інших партій зрозуміли – коли нас намагаються стравити один з одним, це точно непотрібно Волині. Це потрібно там, на рівні Києва, щоб мірятися, в кого м’язи більші».***«В цьому залі присутній мій колега, колишній опонент. Ми з ним сварились просто на смерть, а потім сіли і запитали один в одного: А чого ми сваримось? Ти – за Порошенка, я – за Шевченка, Зеленського. Ти за своє бачення бізнесу, я – за своє. А давай подивимось, які в нас погляди. Виявилось, різниця тільки в назві партій, які ми представляємо. А решта цілей – одні і ті ж.***«В цьому залі ті, хто перед кожними виборами думали, за кого голосувати: за Юлю, Пєтю, Юру, Васю, Славу. Хто нам тут зробить щастя на Волині? 3 місяці тому ми разом з колегами по Верховній Раді прийшли до думки – ніхто нам не зробить щастя. Ніхто з тих, хто женеться за політичними рейтингами, щоб конвертувати їх в свої кишені. Вони весь час намагатимуться зробити так, щоб тут, в регіонах не було грошей.Але всіх людей в цьому залі і тих, з ким я зустрічався, їздячи Україною, об’єднує одне: вони вже не вірять ні Пєтям, ні Славам, ні Вовам. Вони вирішили вперше в житті створити своє майбутнє самим».***«Коли я починаю говорити про плани, мені кажуть: «Ви щось переплутали. Зараз – місцеві вибори, а в вас риторика, як на парламентських». Але влада, вона тут – знизу. Там – тимчасові люди, які тримаються останні, може, рік-два. Наше з вами завдання – взяти владу тут, тому що ми представляємо всіх волинян,«Я думаю, що 6-8 тисяч гривень зарплати (у вихователів Волинського обласного будинку дитини, - ред.) – це копійки. А як ці люди віддаються дітям! В першу чергу потрібне збільшення фінансування. Тому що сьогодні прокурори отримують 50 тисяч гривень зарплати, НАБУ – 200 тисяч, наглядові ради з іноземців – 2 тисячі доларів на добу, а вчителі, лікарі – 6-8 тисяч гривень на місяць. Вони ж непотрібні,***«Стратегія держави повинна бути в збільшенні кількості українців. А для цього треба дати людям, які з якихось фізіологічних причин не можуть народити, таке право. Ми порахували, що один малюк, народжений завдяки репродуктивним технологіям може обходитись державі в 100 тисяч гривень. І ми ще кричимо, що у нас падає народжуваність. Є гроші на все – на паркан між Україною та Росією, на машини, літаки, перельоти, а на нових українців немає. Це просто відсутність бажання, щоб Україна ставала більшою і сильнішою».***Так, в нас будуть дороги, школи, дитячі садки, але не буде кому цим користуватись. Може, будуть люди інших національностей, які переїдуть з інших країн, але це будуть не українці.Тому пріоритет мій особистий і мого фонду – освіта, медицина, наука, спорт. Якщо нація нездорова, неосвічена, не має наукових прогресій, ця нація не може існувати в сучасному світі».***«Я думаю, що наступне скликання обласної ради не буде проти, якщо буде продовжений розвиток дитячих закладів. В нас попереду – неонатальний центр, дитяча обласна лікарня, яка, я сподіваюсь, за 2-3 роки стане взірцем для України. Так само, як сьогодні взірцем і за якістю допомоги, і за обладнанням є перинатальний центр».«Ми повинні змінювати підходи, якість навчання, технічне забезпечення. Ми повинні стати тим університетом, який не лише вчить, а й дає можливість на своїй базі робити винаходи, отримувати замовлення. Ми повинні бути цікавими студентам. Щоб вони розуміли – після закінчення навчання у них є можливість працевлаштуватись. Ми з вами починаємо з нуля, щоб стати конкурентними».