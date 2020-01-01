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На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО

На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО
У Володимирі-Волинському увечері 10 вересня невідомі особи напали на автомобіль депутата і потенційного кандидата на посаду міського голови Максима Клим’юка, коли він перебував усередині.

Він звернувся в поліцію та наразі роздумує, чи буде тепер брати участь у передвиборній гонці, – повідомляє ОПОРА.

Про випадок ОПОРІ стало відомо із соціальних мереж. Зокрема, у групі «Типовий Володимир» виклали інформацію про ситуацію та фото пошкоджень.

У коментарі ОПОРІ чинний депутат Володимир-Волинської міської ради Максим Клим’юк розповів, що напад трапився близько 21:30 після того, як він вирушив із дому. Він перебував в автомобілі із представницею громадської організації, із котрою співпрацює. Авто пригальмувало через появу іншої машини. У той момент, за словами Максима Клим’юка, з’явилися люди, які почали бити машину.
На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО


«Ми їх навіть не бачили, просто почули удари. Розбиті бокові вікна, лобове скло. Це точно була не одна особа, бо вона не могла наносити удари із різних сторін. Тому, очевидно, що їх було більше», - вважає чоловік.

Авто продовжило рух та сигналило. Максим Клим’юк та його супутниця вийшли із машини після того, як поблизу з’явилися люди.
Водночас потенційний кандидат не хоче робити висновків щодо того, чи пов’язаний випадок із політичними заявами чи діяльністю, та не виключає і такої можливості.

«Питання навіть не в самому нападі. В мене в машині ззаду дуже затемнені вікна. У такий час в машині могли сидіти мої діти, а нападники не могли бачити чи є хтось ззаду, і якби там були діти, вони могли б отримати психологічну травму. Тому мені не хочеться думати ні про яке балотування. Зараз бажання балотуватися кудись у мене немає. Рішення я буду приймати сьогодні, треба, щоб все заспокоїлося. Але повторю - я не хочу просто це пов’язувати із якоюсь зі своїх діяльностей – громадською чи політичною... є поліція, хай розбирається», - повідомив Максим Клим’юк.

Потенційний кандидат на посаду Володимир-Волинського міського голови на виборах 25 жовтня надав ОПОРІ фото автомобіля після пошкодження.

На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО
На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО

Речниця головного управління Національної поліції на Волині Ольга Бузулук у коментарі ОПОРІ підтвердила, що до правоохоронців надходила заява стосовно вказаного випадку.

«Було повідомлення про пошкодження автомобіля. Наразі інформацію зареєстрували у журналі Єдиного обліку», - зазначила вона. Зараз правоохоронці шукають осіб, які вчинили ці дії.

Додамо, що Максим Клим’юк публічно заявляв, що змагатиметься за посаду міського голови Володимира-Волинського. Однак наразі він офіційно ще не є кандидатом.

На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО

Відповідно до частини 1 статті 216 Виборчого кодексу України процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочнеться за сорок днів до дня голосування і завершиться за тридцять днів до дня голосування. Ці строки припадають на 15-24 вересня.

За, словами Тетяни Юзвяк радниці з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА, наразі такі дії не можуть бути кваліфіковані за частиною 2 статті 157 Кримінального кодексу України (пошкодження майна суб'єкта виборчого процесу), адже на сьогодні у нас не розпочато процес реєстрації кандидатів у депутати і на сільських, селищних та міських голів. Відповідно дії винних осіб в залежності від обставин справи будуть кваліфіковані за іншими нормами Кримінального кодексу України, зокрема частини 2 статті 194

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Теги: Максим Клим'юк, машина, напад, ОПОРА
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