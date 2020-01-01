Роман Бондарук привітав лучан з днем народження міста у новому статусі*
Сьогодні, 13:25
Роман Бондарук успішно пройшов етапи погодження, в тому числі спецперевірку, відтак офіційно визначений кандидатом від партії «Слуга Народу» на посаду Луцького міського голови. Про це повідомив у соцмережах голова Волинського обласного осередку партії Валерій Стернійчук.
«Сьогодні в моєму житті дві визначні події: день народження мого міста і моє народження як кандидата в мери Луцька», - каже Роман Бондарук у відеопривітанні, яке розмістив на сторінці у Фейсбук.
Луцьк - це затишне місто, з неймовірно красивими вулицями, історією і працьовитими людьми. Сюди хочеться повертатись, тут хочеться залишатися назавжди і будувати в ньому наш спільний ідеальний дім, - стверджують однодумці Романа Бондарука у натхненному ролику.
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«Сьогодні в моєму житті дві визначні події: день народження мого міста і моє народження як кандидата в мери Луцька», - каже Роман Бондарук у відеопривітанні, яке розмістив на сторінці у Фейсбук.
Луцьк - це затишне місто, з неймовірно красивими вулицями, історією і працьовитими людьми. Сюди хочеться повертатись, тут хочеться залишатися назавжди і будувати в ньому наш спільний ідеальний дім, - стверджують однодумці Романа Бондарука у натхненному ролику.
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