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До Дня міста будівельна компанія «Інвестор» зняла ролик про Луцьк. ВІДЕО

До Дня міста будівельна компанія «Інвестор» зняла ролик про Луцьк. ВІДЕО
Будівельна компанія «Інвестор» привітала Луцьк і лучан із Днем міста.

Про це інформує Перший.

«Любов – це справи, які ми робимо. Це те, як ми живемо, як працюємо, які плани ставимо перед собою і з якими принципами їх виконуємо. Те, як ми турбуємося про близьких, як спілкуємося з оточуючими і навіть те, як ми ходимо вулицями. Бо все, що ми робимо, можна робити як-небудь. А можна – з любов’ю.

Будівельна компанія «Інвестор» завжди дотримувалась саме такого переконання. В кожній справі, за яку ми бралися – частинка серця нашої команди.

Любов – це не абстрактне поняття. Любов – це справи. І наші справи показують: ми любимо своє місто! Луцьк, з Днем народження!».


У відеоролику, який зняли з нагоди свята – об’єкти, збудовані цією компанією. Серед них не лише житлові комплекси, а й сквери та алеї, якими тисячі лучан проходять щодня та які вже обрали улюбленим місцем відпочинку. Це – пішохідна вулиця Лесі Українки та сквер на перетині із вулицею Кривий Вал, де споруджений «сухий» фонтан, оригінальні «пласкі» липи та ковані WiFi-дерева. Навпроти – облаштували іще одну відпочинкову зону, в центрі якої – пам’ятник видатному лучанину, поетові Костю Шишку.

Ще один сквер, споруджений «Інвестором» – на вулиці Градний Узвіз. Також компанія облаштовувала пішохідні доріжки навколо Луцького замку. Серед останніх робіт – бігова доріжка із поліуретановим покриттям у Центральному парку.Усі ці об’єкти потрапили в кадр невипадково. «Любов – це справи, які ми робимо», – говорить у ролику директор «Інвестора» Андрій Разумовський. І демонструє справами, які зробила компанія для Луцька, щиру любов до рідного міста.

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Теги: Інвестор, Андрій Разумовський, привітання, День Міста
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