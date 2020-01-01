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Для шкіл одного з районів на Волині планують закупити 28 ноутбуків

Для шкіл одного з районів на Волині планують закупити 28 ноутбуків
Відділ освіти та культури Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області планує закупити ноутбуки для шкіл Ківерцівсього району.

Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro, пише Район.Бізнес.

28 ноутбуків потраплять до:

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Башлики;
- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Залісоче;
- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Звірів;
- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Котів;
- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Личани;
- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Хорлупи;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Грем'яче;
- опорного закладу освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Дерно»;
- закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Дубище;
- заклад освіти І ступеня села Ставок;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Дідичі;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Жорнище;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Журавичі;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Покащів;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села міського типу Олика;
- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Карпилівка;
- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Мощаниця;
- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Пальче;
- загальноосвітньої школи І ступеня села Метельне;
- загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради;
- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» села Скреготівка;
- загальноосвітньої школи І ступеня села Чемерин;
- загальноосвітньої школи І ступеня села Носовичі.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27 вересня. Початок аукціону – 28 вересня. Очікувана вартість становить 420 000 гривень.


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Теги: ноутбук, школа, тендер, закупівля
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