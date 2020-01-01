Для шкіл одного з районів на Волині планують закупити 28 ноутбуків





Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro, пише



28 ноутбуків потраплять до:



- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Башлики;

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Залісоче;

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Звірів;

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Котів;

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Личани;

- загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Хорлупи;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Грем'яче;

- опорного закладу освіти «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Дерно»;

- закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Дубище;

- заклад освіти І ступеня села Ставок;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Дідичі;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Жорнище;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Журавичі;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Покащів;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села міського типу Олика;

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Карпилівка;

- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Мощаниця;

- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Пальче;

- загальноосвітньої школи І ступеня села Метельне;

- загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради;

- навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» села Скреготівка;

- загальноосвітньої школи І ступеня села Чемерин;

- загальноосвітньої школи І ступеня села Носовичі.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27 вересня. Початок аукціону – 28 вересня. Очікувана вартість становить 420 000 гривень.





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