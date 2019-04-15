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Найбільше поле лілій в Україні: «Волинська Голландія» влаштовує яскраве свято квітів

Найбільше поле лілій в Україні: «Волинська Голландія» влаштовує яскраве свято квітів
Волинян запрошують відвідати свято квітів у "Волинській Голландії", яке пройде 18-20 вересня.

Про це інформує підприємство ЛіліЛайн у facebook.

Зокрема, організатори дійства пропонують відвідати найбільше поле лілій в Україні, загалом 95 сортів.

Окрім того:
- поле хризантем, різнобарв’я майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів;
- тематичні осінні фотозони;
- можливість придбати улюблені сорти цибулин тюльпанів з "Волинської Голландії", а також велика колекція цибулин квітів від провідних виробників Голландії;
- торгівля рослинами з розсадника підприємства за цінами виробника;
- гастрозона запропонує гарбузові смаколики, кукурудзу на грилі, плов, бограч, шашлик, крафтове пиво, гарячі кава та глінтвейн;
- медові ласощі від виробників Волині.

Вартість вхідного квитка 40 грн.

Найбільше поле лілій в Україні: «Волинська Голландія» влаштовує яскраве свято квітів


Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трилісці та Свидники. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380

Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.

Найбільше поле лілій в Україні: «Волинська Голландія» влаштовує яскраве свято квітів

Головне зображення ілюстративне

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Теги: Волинська Голландія, свято осені, квіти
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