Найбільше поле лілій в Україні: «Волинська Голландія» влаштовує яскраве свято квітів

Волинян запрошують відвідати свято квітів у "Волинській Голландії", яке пройде 18-20 вересня.Про це інформує підприємство ЛіліЛайн у facebook.Зокрема, організатори дійства пропонують відвідати найбільше поле лілій в Україні, загалом 95 сортів.Окрім того:- поле хризантем, різнобарв’я майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів;- тематичні осінні фотозони;- можливість придбати улюблені сорти цибулин тюльпанів з "Волинської Голландії", а також велика колекція цибулин квітів від провідних виробників Голландії;- торгівля рослинами з розсадника підприємства за цінами виробника;- гастрозона запропонує гарбузові смаколики, кукурудзу на грилі, плов, бограч, шашлик, крафтове пиво, гарячі кава та глінтвейн;- медові ласощі від виробників Волині.Вартість вхідного квитка 40 грн.Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трилісці та Свидники. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.Головне зображення ілюстративне