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Для школи на Волині придбають обладнання у їдальню

Для школи на Волині придбають обладнання у їдальню
Опорний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І – III ступенів – гімназія» придбає комплект обладнання для харчоблоку.

Деталі висвітлили на сайті публічних закупівель ProZorro, пише Район.Бізнес.

За комплект обладнання заплатять 62,1 тисячі гривень. За ці кошти придбають столи виробничі, шафа для хліба, стелажі для сушки посуду (всього дев'ять одиниць).

Обладнання поставить Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМ-ЕКО», термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня – 15 жовтня.

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Теги: школа, обладнання, тендер
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