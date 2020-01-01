Для школи на Волині придбають обладнання у їдальню
Сьогодні, 17:34
Опорний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І – III ступенів – гімназія» придбає комплект обладнання для харчоблоку.
Деталі висвітлили на сайті публічних закупівель ProZorro, пише Район.Бізнес.
За комплект обладнання заплатять 62,1 тисячі гривень. За ці кошти придбають столи виробничі, шафа для хліба, стелажі для сушки посуду (всього дев'ять одиниць).
Обладнання поставить Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМ-ЕКО», термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня – 15 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Деталі висвітлили на сайті публічних закупівель ProZorro, пише Район.Бізнес.
За комплект обладнання заплатять 62,1 тисячі гривень. За ці кошти придбають столи виробничі, шафа для хліба, стелажі для сушки посуду (всього дев'ять одиниць).
Обладнання поставить Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМ-ЕКО», термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 вересня – 15 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Краєзнавець знайшов книгу найстарішого відомого луцького видання
Сьогодні, 18:05
Для школи на Волині придбають обладнання у їдальню
Сьогодні, 17:34