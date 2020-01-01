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У Києві подружжя вербувало дівчат для сексуального рабства

У Києві подружжя вербувало дівчат для сексуального рабства
Спільники завербували вісьмох жінок, яким обіцяли високооплачувану роботу за кордоном, приховавши справжні наміри.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва викрили зловмисників. Відтепер їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення, інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що організатор знайомився та спілкувався з молодими дівчатами, які опинились у скрутному матеріальному становищі та за особистих обставин шукають працевлаштування для отримання грошових коштів. Володіючи інформацією про те, що діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі на території однієї з країн має попит та значну грошову оплату, зловмисник «влаштовував» їх на роботу.

У Києві подружжя вербувало дівчат для сексуального рабства

«41-річний уродженець Туреччини розробив злочинний план, згідно якого шляхом обману вербував дівчат для працевлаштування за кордоном, та не повідомляв про дійсний вид роботи і умови, а саме - надання сексуальних послуг за гроші. Також, він задіяв до участі у цій діяльності свою 37-річну дружину, яка допомагала підшуковувати дівчат», - розповіла старший слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління столичної поліції Анастасія Андронова.

Метою злочинної групи було створення умов боргової кабали для потерпілих та шляхом погроз життю і здоров’ю примусити надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Крім того, чоловік з дружиною налагодили зв'язок ще із трьома знайомими, які організовували сексуальну експлуатацію жінок за кордоном.

У Києві подружжя вербувало дівчат для сексуального рабства

Наразі слідчі завершили досудове розслідування злочину за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт відносно організатора та його спільниці до Святошинського районного суду м. Києва. За скоєне фігурантам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.


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Теги: Київ, вербування, сексуальне рабство, поліція
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