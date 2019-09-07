Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ

Святкування 935-го Дня народження міста Луцька розпочалося із самого ранку 12 вересня на головній площі міста – Театральному майдані. Там облаштували сцену перед входом у драмтеатр і подбали про те, аби усі охочі могли сісти на безпечній відстані, відтак встановили декілька десятків стільців, огороджених стрічкою.Святкування традиційно розпочали із Державного Гімну України та віршів про рідний Луцьк, які читали ведучі заходу і вихованці творчих колективів міста.Далі відбулося вручення відзнак почесним громадянам і розпочалася, власне, концертна програма, яку відкрила співачкаразом із юними вокалістами.«Приймає шану місто Луцьк. Наш Луцьк не залишить нікого байдужим», – такі слова привітання звучали від артистки, яка на відкритті заходу виконала пісню про рідне місто під оплески понад сотні глядачів.Ведучі ж нагадали про те, що Луцьк став одним із перших міст, яке заявило про свою незалежність, а саме про події 15 липня 1990 року, коли в обласному центрі Волині замайорів перший український стяг, ще за рік до проголошення незалежності держави. Того ж дня у місті зібрався великий мітинг, тисячі людей зійшлися під мерією, аби виступити за свою суверенність.«Ще три десятиліття тому лучани були одними із перших, хто відновив і становив державні символи», – говорили зі сцени.На захід завітали представники духовенства усіх релігійних конфесій міста, обласна та міська влада, поважні гості зі столиці: віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан, депутати, військовослужбовці і їх родини, ветерани, волонтери і ще десятки лучан, які вирішили разом відзначити День народження міста. Саме 935 років тому з’явилася перша писемна згадка про Луцьк.Виконувач обов'язків міського головиу словах вітання вкотре згадав про важливість міста Луцька в житті кожного, хто тут народився, мешкає чи відвідував.«Тут завжди вирувало життя, змінювалося все, але любов до міста – ні. Наше місто заслуговує на повагу, воно - зосередження наших найкращих почуттів, це не просто територія, це місце, де ми почуваємося потрібними і можемо реалізовувати свій потенціал. У нас завжди було, як модно казати, Луцько», – наголосив Григорій Пустовіт.Згадав і про велич замку Любарта, мовляв, це – символ боротьби і незламності, адже жодного разу ворог не зайшов туди, бо його завжди захищали лучани.«Зараз ми також бачимо, як наші лучани захищають свою країну і віддають за нас своє життя», – сказав Григорій Пустовіт.Опісля урочистостей на Театральному майдані для лучан підготували цілу низку заходів у різних локаціях міста, аби максимально можливо було дотримуватися карантинних обмежень і не наражати себе і оточуючих на небезпеку.Зокрема у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вихованці студіївлаштували надзвичайний хореографічний перформенс «Таємниці луцького замку».Діти розповіли глядачам не нову, але від того – не менш цікаву і захоплюючу історію становлення Луцька. Розповідали практично без слів і коментарів, лише власними рухами і акторською майстерністю.Заступниця луцького міського головирозповіла, що напередодні керівниця студії сама запропонувала ідею цієї вистави: «А ми хороші ідеї завжди підтримуємо», – зазначила почадовиця.«Луцьк – місто любові, місто, яке живе в наших серцях. Тож вистава – це історія Луцька очима дітей, а діти і є наше майбутнє».У пообідню пору в парку вже зібралося чимало людей, адже активності продумали ледь не на кожному кроці. Там – квести, там – орієнтування і байдарки для дітей, а отам можна долучитися до цікавого майстер-класу і зробити щось власноруч.Поруч із «Луцькою Венецією» створили особливий родинний затишок і простір, де батьки і діти могли б провести час разом, спілкуючись «про все і ні про що».Юна лучанкаі її маматакож не оминули цікаву локацію.«Це я запропонувала мамі піти сюди, я завжди люблю бути там, де відбувається щось цікаве», – каже дівчинка і показує на два аркуші із питаннями, пояснює, що організатори «Family Fest» підготували для учасників перелік питань, які навряд чи змогли б вони обговорити просто так, а це дуже хороша можливість спокійно поспілкуватися і побути поруч із рідними, можливо навіть дізнатися щось нове.Далі ж на гостей Дня народження Луцька також чекало безліч цікавинок у різних куточках міста.пропонує поринути у святкову атмосферу та переглянути фоторепортаж із Дня народження Луцька.Зазначимо, що на цьому свято не закінчується, адже, як то кажуть, якщо відзначати, то гучно, отож завтра, 13 вересня, на лучан та гостей міста чекає цікаве продовження програми.