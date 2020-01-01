Луцька гімназія передала лікарні книгу, написану для дітей, які зазнали впливу пандемії COVID-19





Про це інформує



Книгу для читання хворими маленькими пацієнтами закладу створили за підтримки міжнародних, регіональних, національних експертів із 104 країн світу та учасників міжнародного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій, якою в даний час є пандемія COVID-19.





"Ознайомлення дітей з книгою сприятиме усвідомленню цінності здоров’я, важливості відповідальної поведінки, впливу способу життя на благополуччя людини та виробленню навичок поведінки в складних умовах поширення коронавірусної інфекції. Інформація про шляхи передачі та профілактики різних захворювань, зокрема групи вірусних інфекцій, є однією з умов для зниження ризику поширення захворювань в організованих колективах", - зазначають в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво луцької гімназії №18 передало в обласну дитячу клінічну лікарню 50 примірників книги «Мій герой - це ти. Як діти можуть боротись з коронавірусом COVID-19!», перекладеної на українську мову за сприяння Бюро ВООЗ в Україні.Про це інформує Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання Книгу для читання хворими маленькими пацієнтами закладу створили за підтримки міжнародних, регіональних, національних експертів із 104 країн світу та учасників міжнародного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій, якою в даний час є пандемія COVID-19."Ознайомлення дітей з книгою сприятиме усвідомленню цінності здоров’я, важливості відповідальної поведінки, впливу способу життя на благополуччя людини та виробленню навичок поведінки в складних умовах поширення коронавірусної інфекції. Інформація про шляхи передачі та профілактики різних захворювань, зокрема групи вірусних інфекцій, є однією з умов для зниження ризику поширення захворювань в організованих колективах", - зазначають в дописі.

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