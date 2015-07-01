Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС





Про це інформує



Зокрема спостережна місія помітила озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області вдалось встановити наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).



Також зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»); на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниці).



"Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.



Збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи", - заявили у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 11 вересня 2020 року, під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.Про це інформує пресслужба Штабу ООС Зокрема спостережна місія помітила озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області вдалось встановити наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).Також зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»); на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниці)."Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.Збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи", - заявили у штабі.

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