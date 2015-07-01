вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС

Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 11 вересня 2020 року, під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує пресслужба Штабу ООС.

Зокрема спостережна місія помітила озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області вдалось встановити наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).

Також зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»); на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниці).

"Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи", - заявили у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, Штаб, лінія розмежування, озброєння, ОБСЄ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
Сьогодні, 21:51
Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС
Сьогодні, 21:25
Луцька гімназія передала лікарні книгу, написану для дітей, які зазнали впливу пандемії COVID-19
Сьогодні, 20:49
Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:23
Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим
17 серпень, 02:08
ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
09 серпень, 09:32
Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка
04 липень, 11:56
ОБСЄ: важке озброєння повністю не відведене на Донбасі ОБСЄ: важке озброєння повністю не відведене на Донбасі
01 липень, 2015, 02:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
Сьогодні, 21:51
 0
Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС
Сьогодні, 21:25
 0
Луцька гімназія передала лікарні книгу, написану для дітей, які зазнали впливу пандемії COVID-19
Сьогодні, 20:49
 0
Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:23
 0
Студент з Луцька передав до музею 38 історичних знахідок. ФОТО
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8