Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині





Добірку фотознімків опублікували на сторінці нацпарку у



"Пропонуємо Вашій увазі світлини денних метеликів України, які зустрічаються на території Цуманської пущі", - йдеться в дописі.



Фото працівників парку.

Щербатка c-біла (Polygonia c-album) Прочанок памфіл або сінниця звичайна або малий жовтий сатир (Coenonympha pamphilus) Перлівець Дафна (Brenthis daphne) Сонцевичок змінний (Araschnia levana) Очняк волове око, очняк трав'яний (Maniola jurtina) Прочанок Глікеріон (Coenonympha glycerion) Дукачик обочень (Lycaena virgaureae) Рябець рудий, рябець Цинксія (Melitaea cinxia) Осадець Егерія (Pararge aegeria) Синявець крушиновий (Celastrina argiolus) Перлівець Іно або перлівець таволжаний (Brenthis ino) Білан брукв'яний (Pieris napi) Зоряниця Аврора, також красоцвіт зоряний (Anthocharis cardamines) Прочанок Арканія (Coenonympha arcania) Синявець Аргус (Plebejus argus)

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