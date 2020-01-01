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Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині

Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував світлини метеликів, які мешкають на Волині.

Добірку фотознімків опублікували на сторінці нацпарку у facebook.

"Пропонуємо Вашій увазі світлини денних метеликів України, які зустрічаються на території Цуманської пущі", - йдеться в дописі.

Фото працівників парку.
Щербатка c-біла (Polygonia c-album)
Щербатка c-біла (Polygonia c-album)
Прочанок памфіл або сінниця звичайна або малий жовтий сатир (Coenonympha pamphilus)
Прочанок памфіл або сінниця звичайна або малий жовтий сатир (Coenonympha pamphilus)
Перлівець Дафна (Brenthis daphne)
Перлівець Дафна (Brenthis daphne)
Сонцевичок змінний (Araschnia levana)
Сонцевичок змінний (Araschnia levana)
Очняк волове око, очняк трав'яний (Maniola jurtina)
Очняк волове око, очняк трав'яний (Maniola jurtina)
Прочанок Глікеріон (Coenonympha glycerion)
Прочанок Глікеріон (Coenonympha glycerion)
Дукачик обочень (Lycaena virgaureae)
Дукачик обочень (Lycaena virgaureae)
Рябець рудий, рябець Цинксія (Melitaea cinxia)
Рябець рудий, рябець Цинксія (Melitaea cinxia)
Осадець Егерія (Pararge aegeria)
Осадець Егерія (Pararge aegeria)
Синявець крушиновий (Celastrina argiolus)
Синявець крушиновий (Celastrina argiolus)
Перлівець Іно або перлівець таволжаний (Brenthis ino)
Перлівець Іно або перлівець таволжаний (Brenthis ino)
Білан брукв'яний (Pieris napi)
Білан брукв'яний (Pieris napi)
Зоряниця Аврора, також красоцвіт зоряний (Anthocharis cardamines)
Зоряниця Аврора, також красоцвіт зоряний (Anthocharis cardamines)
Прочанок Арканія (Coenonympha arcania)
Прочанок Арканія (Coenonympha arcania)
Синявець Аргус (Plebejus argus)
Синявець Аргус (Plebejus argus)

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Теги: Цуманська пуща, метелик, природний парк
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