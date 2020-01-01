Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував світлини метеликів, які мешкають на Волині.
Добірку фотознімків опублікували на сторінці нацпарку у facebook.
"Пропонуємо Вашій увазі світлини денних метеликів України, які зустрічаються на території Цуманської пущі", - йдеться в дописі.
Фото працівників парку.
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Добірку фотознімків опублікували на сторінці нацпарку у facebook.
"Пропонуємо Вашій увазі світлини денних метеликів України, які зустрічаються на території Цуманської пущі", - йдеться в дописі.
Фото працівників парку.
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