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У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО

У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
У Луцьку під час святкування Дня міста відкрили пам'ятник дочці Ярослава Мудрого - французькій королеві Анні Ярославні.

Про це пише ІА "Конкурент".

На урочистому заході, у суботу, 2 вересня, був присутній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Це перший візит посла Франції до Луцька.

Історики стверджують, що шлях княгині Анни до Франції пролягав через Волинь, у тому числі й Луцьк.

У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО


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Теги: Анна Ярославна, пам'ятник, День міста
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