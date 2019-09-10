У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО

У Луцьку посол Франції в Україні відкрив пам'ятник славетній княжній. ФОТО
Сьогодні, 21:51
У Луцьку під час святкування Дня міста відкрили пам'ятник дочці Ярослава Мудрого - французькій королеві Анні Ярославні.
Про це пише ІА "Конкурент".
На урочистому заході, у суботу, 2 вересня, був присутній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Це перший візит посла Франції до Луцька.
Історики стверджують, що шлях княгині Анни до Франції пролягав через Волинь, у тому числі й Луцьк.
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Про це пише ІА "Конкурент".
На урочистому заході, у суботу, 2 вересня, був присутній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Це перший візит посла Франції до Луцька.
Історики стверджують, що шлях княгині Анни до Франції пролягав через Волинь, у тому числі й Луцьк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ
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