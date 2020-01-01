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У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО

У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
На одній із АЗС у місті Нововолинську відвідувачі сфотографували лиса.

Відповідну світлину у фейсбук опублікував Віктор Гаврилюк, пише БУГ.

“Лис на заправці АМІС в Нововолинську свій “чувак””, – йдеться у дописі.

У коментарях пишуть, що тварина постійно приходить до АЗС, а працівники та клієнти її часто підкормлюють.

Інші дописувачі вважають, що тварина може бути хворою на сказ, оскільки дикі представники цього роду бояться людей.

Варто зазначити, що на фото лис має не найкращий вигляд: худощавий та з облізлою шерстю, проте, це може бути через, так званий, період линьки.

Інші користувачі, навпаки, просять не підкормлювати дику тварину, адже вона не повинна йти до людей, а здобувати їжу самотужки, позаякможе втратити необхідні для полювання інстинкти.

У коментарі відвідувачі заправки діляться ще фотографіями цікавого гостя заправки.

У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, АЗС, лис
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