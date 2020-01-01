У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
Сьогодні, 22:29
На одній із АЗС у місті Нововолинську відвідувачі сфотографували лиса.
Відповідну світлину у фейсбук опублікував Віктор Гаврилюк, пише БУГ.
“Лис на заправці АМІС в Нововолинську свій “чувак””, – йдеться у дописі.
У коментарях пишуть, що тварина постійно приходить до АЗС, а працівники та клієнти її часто підкормлюють.
Інші дописувачі вважають, що тварина може бути хворою на сказ, оскільки дикі представники цього роду бояться людей.
Варто зазначити, що на фото лис має не найкращий вигляд: худощавий та з облізлою шерстю, проте, це може бути через, так званий, період линьки.
Інші користувачі, навпаки, просять не підкормлювати дику тварину, адже вона не повинна йти до людей, а здобувати їжу самотужки, позаякможе втратити необхідні для полювання інстинкти.
У коментарі відвідувачі заправки діляться ще фотографіями цікавого гостя заправки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну світлину у фейсбук опублікував Віктор Гаврилюк, пише БУГ.
“Лис на заправці АМІС в Нововолинську свій “чувак””, – йдеться у дописі.
У коментарях пишуть, що тварина постійно приходить до АЗС, а працівники та клієнти її часто підкормлюють.
Інші дописувачі вважають, що тварина може бути хворою на сказ, оскільки дикі представники цього роду бояться людей.
Варто зазначити, що на фото лис має не найкращий вигляд: худощавий та з облізлою шерстю, проте, це може бути через, так званий, період линьки.
Інші користувачі, навпаки, просять не підкормлювати дику тварину, адже вона не повинна йти до людей, а здобувати їжу самотужки, позаякможе втратити необхідні для полювання інстинкти.
У коментарі відвідувачі заправки діляться ще фотографіями цікавого гостя заправки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
У місті на Волині на АЗС часто помічають маленького лиса. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Луцька гімназія передала лікарні книгу, написану для дітей, які зазнали впливу пандемії COVID-19
Сьогодні, 20:49