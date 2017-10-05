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СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО

СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО
Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному із важливих об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі органів безпеки встановили, що у травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини.

СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО

Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об`єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів «Рівнеоблводоканал».

СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.


Вчинення диверсійного акту на об’єкті критичної інфраструктури могло б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній та санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення слідчими СБУ затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття агента відбулося під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.


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Теги: СБУ, ФБС, диверсія, Рівнеоблводоканал
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