вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог

В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог
Впродовж 4 днів спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання у Володимирі-Волинському протиепідемічних вимог.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Зокрема, обстежили 8 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 13 продовольчих магазинів, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:

- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;
- не проводиться навчання серед працівників щодо використання ЗІЗ, їх утилізації;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, карантин, перукарня, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог
Сьогодні, 08:29
В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус
Сьогодні, 07:34
У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
Сьогодні, 06:02
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
Схожі новини
У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги
24 липень, 23:12
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
16 липень, 08:15
Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському
15 липень, 22:23
У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани
14 липень, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог
Сьогодні, 08:29
 0
В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус
Сьогодні, 07:34
 0
У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
Сьогодні, 06:02
 0
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
 0
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
 0
Медіа
відео
1/8