В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог
Сьогодні, 08:29
Впродовж 4 днів спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання у Володимирі-Волинському протиепідемічних вимог.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Зокрема, обстежили 8 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 13 продовольчих магазинів, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;
- не проводиться навчання серед працівників щодо використання ЗІЗ, їх утилізації;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Зокрема, обстежили 8 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 13 продовольчих магазинів, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;
- не проводиться навчання серед працівників щодо використання ЗІЗ, їх утилізації;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
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