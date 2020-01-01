В магазинах, перукарнях та на ринку у місті на Волині не дотримуються карантинних вимог





Про це інформують на сайті



Зокрема, обстежили 8 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 13 продовольчих магазинів, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:



- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;

- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;

- не проводиться навчання серед працівників щодо використання ЗІЗ, їх утилізації;

- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;



У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж 4 днів спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання у Володимирі-Волинському протиепідемічних вимог.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Зокрема, обстежили 8 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 13 продовольчих магазинів, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі;- не проводиться навчання серед працівників щодо використання ЗІЗ, їх утилізації;- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

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