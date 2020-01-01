Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Сьогодні, 00:38
Любомльське територіальне медоб'єднання закупило нову сучасну ендоскопічну стійку з відеофіксацією внутрішніх органів, які обстежуються.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у facebook.
Вартість апаратури становить 1,2 мільйона гривень.
Нова ендоскопічна стійка «SHREK», яку придбали відповідно до вимог НСЗУ, призначена для проведення фіброскопії, колоноскопії, бронхоскопії з відеофіксацією на сучасному рівні з можливістю передачі зображення через інтернет для проведення дистанційних консультацій зі спеціалістами інших лікарень.
Леонід Луць, лікар-хірург Любомльського ТМО каже, що ендоскопічна стійка найчастіше буде використовуватись для обстеження органів шлунково-кишкового тракту (стравохід, шлунок, 12-палої кишки), проведення колоноскопії (огляд кишківника повністю).
За більш ніж тиждень часу новим апаратом вже обстежили понад 20 пацієнтів.
«Звісно, що якість нового апарату і старого – це небо і земля. Зараз маємо надсучасний апарат, який дозволяє побачити найменші зміни в органах шлунково-кишкового тракту та виявити захворювання на ранніх стадіях, в тому числі й онкологічні», – розповідає Леонід Луць.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у facebook.
Вартість апаратури становить 1,2 мільйона гривень.
Нова ендоскопічна стійка «SHREK», яку придбали відповідно до вимог НСЗУ, призначена для проведення фіброскопії, колоноскопії, бронхоскопії з відеофіксацією на сучасному рівні з можливістю передачі зображення через інтернет для проведення дистанційних консультацій зі спеціалістами інших лікарень.
Леонід Луць, лікар-хірург Любомльського ТМО каже, що ендоскопічна стійка найчастіше буде використовуватись для обстеження органів шлунково-кишкового тракту (стравохід, шлунок, 12-палої кишки), проведення колоноскопії (огляд кишківника повністю).
За більш ніж тиждень часу новим апаратом вже обстежили понад 20 пацієнтів.
«Звісно, що якість нового апарату і старого – це небо і земля. Зараз маємо надсучасний апарат, який дозволяє побачити найменші зміни в органах шлунково-кишкового тракту та виявити захворювання на ранніх стадіях, в тому числі й онкологічні», – розповідає Леонід Луць.
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