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Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень

Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Любомльське територіальне медоб'єднання закупило нову сучасну ендоскопічну стійку з відеофіксацією внутрішніх органів, які обстежуються.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у facebook.

Вартість апаратури становить 1,2 мільйона гривень.

Нова ендоскопічна стійка «SHREK», яку придбали відповідно до вимог НСЗУ, призначена для проведення фіброскопії, колоноскопії, бронхоскопії з відеофіксацією на сучасному рівні з можливістю передачі зображення через інтернет для проведення дистанційних консультацій зі спеціалістами інших лікарень.

Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень

Леонід Луць, лікар-хірург Любомльського ТМО каже, що ендоскопічна стійка найчастіше буде використовуватись для обстеження органів шлунково-кишкового тракту (стравохід, шлунок, 12-палої кишки), проведення колоноскопії (огляд кишківника повністю).

Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень

За більш ніж тиждень часу новим апаратом вже обстежили понад 20 пацієнтів.

«Звісно, що якість нового апарату і старого – це небо і земля. Зараз маємо надсучасний апарат, який дозволяє побачити найменші зміни в органах шлунково-кишкового тракту та виявити захворювання на ранніх стадіях, в тому числі й онкологічні», – розповідає Леонід Луць.

Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень

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Теги: Любомльське ТМО, ендоскопічне обладнання
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