Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
У селі Облапи Ковельського району надзвичайники зустрілись та покатали на пожежній машині 9-річну Фаїну Коваль. Вона тяжко хворіє і майже від народження змушена боротися за своє життя.
Рік тому дівчинка написала на проєкту 1+1 "Здійсни мрію", що хоче стати пожежницею. І от тепер вона змогла відчути себе колегою справжніх рятувальників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Я буду рятувати людей", - заявила дівчинка.
Проте поки що рятують її. У два роки в неї виявили пухлину, а після операції у неї почались хвороби з нирками. Через хворобу Фаїна навчається вдома, а після уроків допомагає по господарству.
Рік тому у Фаїни народилась сестричка Божена, в якої зразу виявили проблеми з кишківником. Відтоді розпочалась боротьба за життя обох дівчаток. Лікування "з'їдає" всі гроші, тож поки мама виховує малечу - татові довелось їхати закордон.
Родині дуже непросто, тому здійснення мрії Фаїни потішило всю сім'ю.
Допомогти можна за реквізитами:
5168 7574 0576 1497
Коваль Ольга Миколаївна (мама) 098-832-51-29
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Рік тому дівчинка написала на проєкту 1+1 "Здійсни мрію", що хоче стати пожежницею. І от тепер вона змогла відчути себе колегою справжніх рятувальників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Я буду рятувати людей", - заявила дівчинка.
Проте поки що рятують її. У два роки в неї виявили пухлину, а після операції у неї почались хвороби з нирками. Через хворобу Фаїна навчається вдома, а після уроків допомагає по господарству.
Рік тому у Фаїни народилась сестричка Божена, в якої зразу виявили проблеми з кишківником. Відтоді розпочалась боротьба за життя обох дівчаток. Лікування "з'їдає" всі гроші, тож поки мама виховує малечу - татові довелось їхати закордон.
Родині дуже непросто, тому здійснення мрії Фаїни потішило всю сім'ю.
Допомогти можна за реквізитами:
5168 7574 0576 1497
Коваль Ольга Миколаївна (мама) 098-832-51-29
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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