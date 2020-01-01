Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО

Фаїну Коваль. Вона тяжко хворіє і майже від народження змушена боротися за своє життя.



Рік тому дівчинка написала на проєкту 1+1 "Здійсни мрію", що хоче стати пожежницею. І от тепер вона змогла відчути себе колегою справжніх рятувальників. Про це йдеться в



"Я буду рятувати людей", - заявила дівчинка.



Проте поки що рятують її. У два роки в неї виявили пухлину, а після операції у неї почались хвороби з нирками. Через хворобу Фаїна навчається вдома, а після уроків допомагає по господарству.



Рік тому у Фаїни народилась сестричка Божена, в якої зразу виявили проблеми з кишківником. Відтоді розпочалась боротьба за життя обох дівчаток. Лікування "з'їдає" всі гроші, тож поки мама виховує малечу - татові довелось їхати закордон.



Родині дуже непросто, тому здійснення мрії Фаїни потішило всю сім'ю.





Допомогти можна за реквізитами:



5168 7574 0576 1497

Коваль Ольга Миколаївна (мама) 098-832-51-29

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Облапи Ковельського району надзвичайники зустрілись та покатали на пожежній машині 9-річну. Вона тяжко хворіє і майже від народження змушена боротися за своє життя.Рік тому дівчинка написала на проєкту 1+1 "Здійсни мрію", що хоче стати пожежницею. І от тепер вона змогла відчути себе колегою справжніх рятувальників. Про це йдеться в сюжеті ТСН "Я буду рятувати людей", - заявила дівчинка.Проте поки що рятують її. У два роки в неї виявили пухлину, а після операції у неї почались хвороби з нирками. Через хворобу Фаїна навчається вдома, а після уроків допомагає по господарству.Рік тому у Фаїни народилась сестричка Божена, в якої зразу виявили проблеми з кишківником. Відтоді розпочалась боротьба за життя обох дівчаток. Лікування "з'їдає" всі гроші, тож поки мама виховує малечу - татові довелось їхати закордон.Родині дуже непросто, тому здійснення мрії Фаїни потішило всю сім'ю.Допомогти можна за реквізитами:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію