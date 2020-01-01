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Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО

Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО
У селі Облапи Ковельського району надзвичайники зустрілись та покатали на пожежній машині 9-річну Фаїну Коваль. Вона тяжко хворіє і майже від народження змушена боротися за своє життя.

Рік тому дівчинка написала на проєкту 1+1 "Здійсни мрію", що хоче стати пожежницею. І от тепер вона змогла відчути себе колегою справжніх рятувальників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Я буду рятувати людей", - заявила дівчинка.

Проте поки що рятують її. У два роки в неї виявили пухлину, а після операції у неї почались хвороби з нирками. Через хворобу Фаїна навчається вдома, а після уроків допомагає по господарству.

Рік тому у Фаїни народилась сестричка Божена, в якої зразу виявили проблеми з кишківником. Відтоді розпочалась боротьба за життя обох дівчаток. Лікування "з'їдає" всі гроші, тож поки мама виховує малечу - татові довелось їхати закордон.

Родині дуже непросто, тому здійснення мрії Фаїни потішило всю сім'ю.


Допомогти можна за реквізитами:

5168 7574 0576 1497
Коваль Ольга Миколаївна (мама) 098-832-51-29

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Теги: Фаїна Коваль, надзвичайники, мрія
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